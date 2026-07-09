TP.HCM mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 9/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực rãnh mộ số 3.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, phạm vi tìm kiếm được mở rộng trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp, với mục tiêu không bỏ sót những vị trí nghi còn hài cốt liệt sĩ.

Trước khi thực hiện tìm kiếm thủ công, lực lượng công binh đã rà soát bom, mìn và vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tại khu vực khai quật.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 và TP.HCM về việc điều chỉnh phương pháp tìm kiếm, quy tập.

Quá trình khai quật, thu thập hài cốt và di vật được thực hiện theo từng lớp địa tầng, nhằm lưu giữ đầy đủ dấu vết và thông tin phục vụ giám định, xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời bổ sung tư liệu nghiên cứu về các trận đánh năm 1968.

Tại hiện trường, máy móc được huy động để bóc dỡ các lớp đất bên trên, mở rộng xuống độ sâu hơn 2m, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên môn thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Song song với công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các giấy tờ và di vật tìm được, qua đó khai thác thêm thông tin phục vụ xác minh, nhận dạng liệt sĩ.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tham mưu mở rộng tìm kiếm tại những vị trí nghi có hố chôn tập thể.

Trước mắt, tiếp tục khai quật tại rãnh số 3 và khảo sát, tìm kiếm tại rãnh số 2. Quá trình thực hiện sẽ tuân thủ phương châm "chắc đến đâu làm đến đó", tiến hành khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, sau khi phát thông báo tìm kiếm nhân chứng cung cấp thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tiếp nhận nhiều thông tin từ các nhân chứng.

"Chỉ sau một ngày được truyền thông, báo chí hỗ trợ, đơn vị đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi và tin nhắn từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thông tin.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, toàn bộ thông tin tiếp nhận đang được các cơ quan chuyên môn đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, tài liệu lịch sử để phục vụ công tác xác minh và mở rộng phạm vi tìm kiếm.