(VTC News) -

Tổng quan thời tiết miền Trung hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo thí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Trung trong ngày 13/7 có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Trong khi Thanh Hóa đến Huế xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to thì khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và tối, một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28℃, nhiệt độ cao nhất 31-34℃.

Trời nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, trong đó cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, nhất là tại các khu vực miền núi và ven sông suối.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 13/7: Mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 25-28℃, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35℃, có nơi trên 35℃.

Thời tiết trong ngày có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, một số địa phương xuất hiện nắng nóng, khiến cảm giác oi bức gia tăng.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Mặc dù mưa không diễn ra trên diện rộng, người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông cục bộ.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Dự báo thời tiết hôm nay tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20-23℃, nhiệt độ cao nhất 27-30℃, có nơi trên 30℃.

Ban ngày trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, mưa dông có xu hướng gia tăng với phạm vi rộng hơn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại khu vực đồi núi có nền đất yếu.

Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông trong ngày 13/7 tại nhiều khu vực miền Trung có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, tại Thanh Hóa đến Huế và Cao nguyên Trung Bộ, những điểm có mưa lớn cục bộ cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trong khi đó, tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nền nhiệt cao vào ban ngày kết hợp độ ẩm lớn có thể khiến thời tiết trở nên oi nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Khuyến cáo với người dân

Người dân khu vực miền Trung nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình làm việc, đi lại cũng như các hoạt động sản xuất.

Khi có mưa dông, cần hạn chế trú dưới cây lớn, cột điện hoặc biển quảng cáo để tránh nguy cơ bị sét đánh hoặc gió mạnh làm đổ ngã. Người tham gia giao thông nên giảm tốc độ khi di chuyển qua những khu vực có mưa lớn, đường trơn trượt hoặc tầm nhìn hạn chế.

Đối với các địa phương vùng núi và khu vực có nguy cơ ngập úng, chính quyền và người dân cần theo dõi sát diễn biến mưa để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn về người và tài sản.