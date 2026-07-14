Halo Bay Live Concert: Khi âm nhạc, ánh sáng và nhịp điệu hòa cùng vịnh di sản

(VTC News) -

Không chỉ là một live concert bên vịnh, chương trình được BIM Land đầu tư như một sản phẩm du lịch – giải trí đặc sắc, thể hiện sự chỉn chu, gu thẩm mỹ và cách BIM tạo nên bản sắc riêng cho mỗi điểm đến.

“Halo Bay Live Concert – Vịnh hát mùa hè” diễn ra tại sân khấu Halo Bay Show, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

Diễn ra tại sân khấu Halo Bay Show, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ Quốc Thiên, Anh Tú, LyLy, Linzy, Bình Văn Band cùng MC Hùng Phan. Chương trình thu hút khoảng 5.000 cư dân, khách hàng và du khách đến thưởng thức trong không gian ngoài trời bên vịnh Hạ Long.

Với chủ đề “Vịnh hát mùa hè”, chương trình được xây dựng như một hành trình đi qua nhiều sắc thái của mùa hạ: từ những giai điệu trẻ trung, trong trẻo đến các bản tình ca sâu lắng, trước khi khép lại trong cao trào của âm nhạc, ánh sáng và nhạc nước.

Phần trình diễn live band giúp các tiết mục giữ được sự chân thực và gần gũi, đồng thời mang đến nguồn năng lượng phù hợp với một sân khấu ngoài trời quy mô lớn. Qua từng phần trình diễn, khán giả không chỉ nghe những ca khúc quen thuộc mà còn được dẫn dắt qua một mạch cảm xúc được dàn dựng xuyên suốt.

Khi mặt hồ trở thành một phần của sân khấu

Điểm khác biệt của Halo Bay Live Concert nằm ở cách nhiều ngôn ngữ nghệ thuật cùng hiện diện trong một không gian.

Âm nhạc không đứng riêng trên sân khấu. Ánh sáng không chỉ làm nhiệm vụ trang trí. Những cột nước cũng không đơn thuần tạo hiệu ứng thị giác. Tất cả được kết nối theo cùng một tiết tấu, cùng nâng đỡ cảm xúc và tạo nên một tổng thể trình diễn có chủ đích.

Trên nền giọng hát của các nghệ sĩ và âm thanh của Bình Văn Band, ánh sáng lần lượt mở ra từng lớp không gian, trong khi chuyển động của nước thay đổi theo nhịp điệu và cao trào của mỗi tiết mục. Mặt hồ trở thành một phần của sân khấu, còn khán giả được đặt ở trung tâm của một trải nghiệm đa giác quan.

Ở đó, âm nhạc được cảm nhận không chỉ bằng thính giác, mà còn qua những lớp ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, qua chuyển động của những cột nước và qua bầu không khí đặc trưng của một đêm hè bên vịnh biển.

Các nghệ sĩ dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc của một đêm mùa hè bên vịnh.

Sự hòa quyện giữa nghệ thuật biểu diễn, công nghệ và cảnh quan giúp chương trình vượt ra khỏi khuôn khổ của một concert thông thường. Mỗi tiết mục được đặt trong mối quan hệ với không gian nơi nó diễn ra, để khán giả không chỉ nghe một bài hát mà còn cảm nhận trọn vẹn bầu không khí của Halong Marina trong khoảnh khắc bài hát ấy vang lên.

Đó cũng là giá trị riêng của một chương trình được phát triển dành cho Halong Marina, thay vì một mô hình sân khấu có thể được đặt ở bất kỳ địa điểm nào.

Một sản phẩm du lịch – giải trí mang dấu ấn Halong Marina

Với BIM Land, Halo Bay Live Concert không chỉ là hoạt động tri ân cư dân, khách hàng và đối tác. Chương trình còn là một phần trong định hướng phát triển Halong Marina thành điểm đến có đời sống văn hóa, nghệ thuật và giải trí phong phú, đủ sức hấp dẫn cư dân địa phương, đồng thời tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn và quay trở lại.

Sức hấp dẫn của một điểm đến du lịch không chỉ đến từ cảnh quan, kiến trúc hay hệ thống lưu trú, mà còn được tạo nên bởi những trải nghiệm diễn ra sau khi ngày tham quan khép lại.

Nhạc nước Halo Bay Show được phát triển để bổ sung một lựa chọn giải trí về đêm cho cư dân, gia đình và du khách. Trên nền tảng đó, Halo Bay Live Concert mở rộng trải nghiệm bằng âm nhạc biểu diễn trực tiếp, những câu chuyện theo mùa và sự góp mặt của các nghệ sĩ được công chúng yêu mến.

Sự kết hợp giữa live concert và show nhạc nước tạo nên một sản phẩm du lịch – giải trí có dấu ấn riêng: gắn với cảnh quan vịnh, mang tinh thần đương đại và có khả năng liên tục được làm mới qua chủ đề, nghệ sĩ, âm nhạc và cách dàn dựng.

Mỗi mùa concert vì thế không chỉ là một sự kiện diễn ra trong một đêm, mà có thể trở thành một điểm hẹn được chờ đợi, góp phần hình thành thói quen trải nghiệm và những ký ức chung về Halong Marina.

Âm nhạc, ánh sáng và chuyển động của nước tạo nên dấu ấn thị giác đặc trưng của Halo Bay Live Concert.

Việc BIM Land đầu tư công phu cho một chương trình nghệ thuật xuất phát từ quan niệm rằng một điểm đến không thể chỉ được tạo nên bằng những công trình. Kiến trúc và hạ tầng tạo nên hình hài. Nhưng nghệ thuật, văn hóa và những trải nghiệm được tổ chức có chiều sâu mới góp phần tạo nên cảm xúc, bản sắc và sức sống lâu dài cho nơi chốn.

Bởi vậy, giá trị của Halo Bay Live Concert không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay danh sách nghệ sĩ, mà còn ở cách từng thành tố được lựa chọn và phối hợp trong một tổng thể thống nhất.

Từ chủ đề mùa hè, cấu trúc âm nhạc, phần trình diễn live band, kịch bản ánh sáng đến chuyển động của nước và cách khai thác không gian mặt hồ, mỗi chi tiết đều cùng phục vụ một ý tưởng chung và một mạch cảm xúc xuyên suốt.

Đó cũng là cách “chất” và gu thẩm mỹ được thể hiện: không cần những tuyên ngôn phô trương, mà được cảm nhận qua sự chỉn chu của trải nghiệm; qua cách công nghệ nâng đỡ nghệ thuật thay vì lấn át nghệ thuật; và qua sự hài hòa giữa công trình, thiên nhiên, dịch vụ và đời sống con người.

“Chúng tôi tin rằng giá trị của một điểm đến không chỉ nằm ở những công trình được xây dựng, mà còn ở những cảm xúc và ký ức mà nơi đó có thể tạo ra cho con người.

Vì vậy, BIM Land đầu tư cho Halo Bay Live Concert như một trải nghiệm nghệ thuật được phát triển riêng cho Halong Marina, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và chuyển động của nước cùng hòa vào không gian vịnh Hạ Long.

Thông qua những chương trình như ‘Vịnh hát mùa hè’, chúng tôi mong muốn công chúng cảm nhận rõ hơn tinh thần mà BIM theo đuổi: sự chỉn chu, tinh tế, có chọn lọc và tôn trọng bản sắc riêng của mỗi vùng đất nơi BIM hiện diện”, đại diện BIM Land chia sẻ.

Halo Bay Live Concert mang đến những khoảnh khắc gặp gỡ, sẻ chia và cùng tận hưởng nghệ thuật cho cộng đồng tại Halong Marina.

Sau “Vịnh hát mùa hè”, BIM Land dự kiến tiếp tục phát triển các chương trình nghệ thuật, sự kiện theo mùa và hoạt động trải nghiệm tại Halo Bay Show. Qua đó, Halong Marina không chỉ được nhận diện bởi vị trí bên vịnh hay hệ thống công trình, mà còn bởi một đời sống điểm đến giàu cảm xúc – nơi mỗi lần trở lại, cư dân và du khách đều có thể tìm thấy một trải nghiệm mới.

Nếu kiến trúc tạo nên hình hài của một điểm đến, thì nghệ thuật chính là cách nơi đó cất lên tiếng nói riêng của mình.