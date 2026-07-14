Vietnam Airlines đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, bằng khen của Thủ tướng

(VTC News) -

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể và lãnh đạo Vietnam Airlines. Dịp này, các cá nhân thuộc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của hãng được Thủ tướng tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ thực hiện hoạt động vận tải hàng không mà còn đảm nhận các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân đạo quan trọng. Hãng luôn đặt an toàn khai thác lên hàng đầu, tổ chức các chuyến bay đặc biệt phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời vận chuyển lực lượng, phương tiện và hàng hóa trong những tình huống cấp bách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Mới đây, Vietnam Airlines được Thủ tướng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Chuyến bay được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn, phải phối hợp nhiều lực lượng và đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, khai thác. Đây là một trong những dấu ấn cho thấy năng lực vận hành và trách nhiệm xã hội của Hãng khi đất nước và cộng đồng quốc tế cần đến.

Phát triển bền vững trở thành trục xuyên suốt trong chiến lược của Vietnam Airlines. Từ đầu tư đội tàu bay, tổ chức khai thác, ứng dụng công nghệ đến tạo nguồn nhân lực hay các hoạt động vì cộng đồng, mọi quyết sách đều hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn, hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Vietnam Airlines.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Vietnam Airlines được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng là sự ghi nhận đối với một doanh nghiệp đã không ngừng cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên định theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và phụng sự đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh thêm, Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành là hãng Hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời đề nghị Tổng Công ty tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động; tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: “Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam. Để làm sao ngay khi bước vào quầy giao dịch của Vietnam Airlines hành khách đã cảm nhận được cái sự thân thiện, sự yêu mến, sự nồng hậu của con người Việt Nam và tạo ra cái cảm giác mà người Việt Nam đi xa bước lên máy bay thì cảm giác như được bước về nhà”.