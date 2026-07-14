Thăng chức, kiếm nhiều tiền hơn nhưng lại đánh mất 'chuyện chăn gối'

(VTC News) -

Ba năm trước, khi được thăng chức quản lý một nhóm kinh doanh, anh Trần Văn Hùng (32 tuổi, Hà Nội) cho rằng những đêm thức khuya, điện thoại reo liên tục và lịch làm việc kín mít chỉ là cái giá phải trả để phát triển sự nghiệp.

Thế nhưng áp lực ngày một lớn. Có những tuần anh chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi đêm, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Dần dần, mỗi lần gần gũi vợ lại trở thành áp lực, nhiều khi không thể duy trì phong độ. Chỉ khi khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng rõ rệt, anh mới quyết định đi khám.

"Tôi không ngờ chỉ vì áp lực công việc mà mình lại đánh mất cả chuyện chăn gối", anh Hùng chia sẻ với ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội). Anh được chẩn đoán rối loạn chức năng tình dục liên quan đến stress kéo dài.

Phạm Tuấn (29 tuổi, TP.HCM) cũng trải qua quãng thời gian tương tự. Từng có đời sống tình cảm bình thường, anh dần mất ham muốn sau gần một năm chạy dự án liên tục. Áp lực doanh số, những đêm làm việc đến 2-3 giờ sáng và tình trạng mất ngủ kéo dài khiến cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức.

Sự xấu hổ và né tránh khiến mối quan hệ của anh và bạn gái ngày càng căng thẳng, trước khi anh quyết định tìm đến bác sĩ.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý do stress.

Theo ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội), sinh hoạt vợ chồng lành mạnh giúp cơ thể giải phóng dopamine và oxytocin - hai chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn, gắn kết và có tác dụng giảm căng thẳng tự nhiên.

Khi sinh hoạt vợ chồng bị gián đoạn kéo dài, nam giới dễ rơi vào trạng thái cáu gắt, mất cân bằng cảm xúc, suy giảm miễn dịch và làm tăng nguy cơ các rối loạn tâm lý.

Ngược lại, stress cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến làm suy giảm chức năng tình dục. Khi cơ thể liên tục chịu áp lực, các hormone như adrenaline và cortisol được tiết ra để giúp thích nghi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ, kéo theo hàng loạt hệ lụy về thể chất và tinh thần.

Áp lực từ công việc, tài chính hay gia đình có thể khiến nam giới giảm ham muốn hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ. Stress còn gây mất ngủ, làm suy giảm hormone sinh dục nam, khiến cơ thể luôn mệt mỏi và càng làm giảm chất lượng đời sống tình cảm.

Điều đáng lo ngại là stress và rối loạn chức năng tình dục thường tạo thành một vòng luẩn quẩn. Căng thẳng dẫn đến thất bại trong quan hệ, còn những thất bại đó lại khiến nam giới thêm lo âu, mặc cảm và tiếp tục làm tình trạng stress trở nên nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu suy giảm ham muốn nam giới không nên chỉ tìm cách cải thiện thể chất mà cần đánh giá cả yếu tố tâm lý và mức độ căng thẳng. Việc cởi bỏ mặc cảm, chia sẻ với bạn đời và chủ động tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ là bước quan trọng trong quá trình điều trị.

Bên cạnh đó, duy trì giấc ngủ đầy đủ, hạn chế rượu bia, tập luyện thể dục thường xuyên và học cách kiểm soát stress là những giải pháp thiết thực giúp cân bằng nội tiết, cải thiện sức khỏe sinh lý và ngăn chặn vòng xoáy tiêu cực trước khi ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần và hạnh phúc gia đình.