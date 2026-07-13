Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung mới nhất hôm nay - XSMT 13/7/2026

Kết quả XSMT hôm nay thứ 2 ngày 13/7/2026

Xổ số miền Trung hôm nay ngày 13/7/2026 được quay vào lúc 17h15. KQXSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải tám, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: XSKT Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Lịch mở thưởng thuộc về Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số.

- Thứ Năm: Kỳ quay được thực hiện bởi Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đến lượt Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) mở thưởng.

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) cùng quay số.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) là các đơn vị thực hiện mở thưởng cuối tuần.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

Thời hạn nhận thưởng vé số là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nếu không đến làm thủ tục trong thời gian quy định, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn được giải quyết chi trả.

Khi hồ sơ và vé trúng được xác minh hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thanh toán giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, đồng thời bảo đảm giữ kín thông tin của người trúng theo quy định hiện hành.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực công bố hằng ngày và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu từ 17h15.

Ngoài việc theo dõi trên truyền hình, người chơi cũng có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ theo quy định của nhà mạng.

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