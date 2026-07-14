Khai thác thủy sản sai vùng cấp phép, 2 tàu cá bị bộ đội biên phòng bắt giữ

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, quá trình tuần tra trên biển, tổ công tác Đồn Biên phòng Vinh Xuân vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi khai thác thủy sản sai vùng được cấp phép.

Tàu cá vi phạm bị lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: Hồng Minh)

Theo đó, lúc 8h10 ngày 13/7, quá trình tuần tra trên vùng biển xã Phú Vinh (TP Huế), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vinh Xuân chủ trì, phát hiện tàu cá mang số hiệu THH-31038-TS do ông Nguyễn Văn Thi (SN 1972, trú phường Thuận An, TP Huế) đang có hành vi khai thác giã cào trái phép trên vùng biển Vinh Thanh, cách bờ biển Vinh Thanh, xã Phú Vinh khoảng 1,1 hải lý.

Đến 8h20 cùng ngày, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện, bắt giữ tàu cá số hiệu TH-92061-TS do ông Đậu Văn Linh (SN 1989, trú thôn Bắc, xã Tuyên Giang, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cũng đang có hành vi khai thác thuỷ sản sai vùng tại vùng biển Vinh Thanh, cách gần bờ biển Vinh Thanh, xã Phú Vinh khoảng 3,04 hải lý. Thời điểm bị bắt, trên tàu còn có 7 thuyền viên cùng trú tại tỉnh Thanh Hoá.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế đang đưa tàu cá vi phạm đến vị trí neo đậu chờ xử lý. (Ảnh: Hồng Minh)

Qua làm việc cả hai tàu thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ tuần tra yêu cầu hai tàu cá chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời đưa người, phương tiện, tang vật về khu vực neo đậu Hải đội 2 Biên phòng.

Đến 13h10 ngày 13/7, hai tàu cá vi phạm về đến vị trí neo đậu tại Hải Đội 2 Biên phòng. Hiện Bộ đội Biên phòng TP Huế đang điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.