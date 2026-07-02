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Bắt tàu cá vận chuyển 30.000 lít dầu lậu trên vùng biển TP.HCM
(VTC News) -
Ngày 2/7, lực lượng Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tàu cá vận chuyển 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ trên vùng biển TP.HCM.
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