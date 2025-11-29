Tai nạn hy hữu: Người đàn ông đi xe máy vướng dây điện, ngã tử vong ở Đồng Tháp

Vào khoảng 10h45 phút ngày 29/11, anh N.T.S. (sinh năm 1981, công tác tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Đồng Tháp), điều khiển xe mô tô trên đường lộ Ngang, thuộc phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, thì vướng vào dây dẫn điện mắc ngang đường (phục vụ hệ thống đèn chiếu sáng ven đường) nên ngã xuống mặt đường, bị thương rất nặng.

Một vụ xe tải vướng vào dây dẫn gây thiệt hại nặng nề vừa xảy ra tại đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến khoảng 14h30 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Mới đây, một xe container lưu thông trên đường Hùng Vương, thuộc phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng vướng vào hệ thống dây viễn thông và dây dẫn điện, làm đổ ngã trụ điện, gây đứt và hư hỏng nặng hệ thống dây dẫn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hệ thống dây dẫn mắc ngang đường tại một khu dân cư của phường Mỹ Phong kém an toàn.

Được biết, trên địa bàn các phường Mỹ Phong và Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có nhiều đường dây điện và dây cáp viễn thông chằng chịt, mắc ngang đường giao thông ở tầm quá thấp; tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố giao thông và mất an toàn điện, đe dọa tính mạng người dân.