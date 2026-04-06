Báo Malaysia khuyên đội nhà bỏ chiến lược 'nhập tịch để thắng tuyển Việt Nam'

Theo New Straits Times, sau hàng loạt biến cố và những bài học đắt giá, bóng đá Malaysia dường như vẫn chưa đi đúng hướng. Bóng đá nước này không cần tiếp tục chạy theo làn sóng nhập tịch cầu thủ để cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam, mà điều quan trọng hơn là cải tổ tận gốc hệ thống trong nước.

"Liệu có cần thêm cầu thủ nhập tịch để đánh bại đội tuyển Việt Nam? Sau tất cả những gì đã xảy ra, dường như bóng đá Malaysia vẫn chưa rút ra đúng bài học. Thậm chí, nhiều dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang đi chệch hướng", tờ báo uy tín của Malaysia nhận định.

Tờ báo cho rằng thay vì “đi đường tắt” bằng việc bổ sung cầu thủ nước ngoài, bóng đá Malaysia nên bắt đầu từ những nền tảng cơ bản như nâng chất lượng giải Malaysia Super League và các hệ thống đào tạo trẻ - những sân chơi bị đánh giá đang thiếu sức cạnh tranh và trở nên dễ đoán.

Tờ báo này nhận định rằng sau hàng loạt biến cố, từ các án phạt của FIFA, AFC đến bê bối 7 cầu thủ gian lận nhập tịch, bóng đá Malaysia lẽ ra phải rút ra những bài học sâu sắc. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy xu hướng tìm kiếm giải pháp nhanh chóng vẫn đang chi phối tư duy phát triển. Những tin đồn về việc tiếp tục nhập tịch cầu thủ lan rộng trên mạng xã hội là “khó hiểu”, phản ánh tư duy ngắn hạn và sự né tránh các vấn đề cốt lõi.

Báo Malaysia cho rằng vấn đề của Malaysia không nằm ở thiếu tài năng, mà ở việc thiếu kiên định với chiến lược dài hạn.

"Thay vì sửa chữa từ gốc rễ hệ thống, bóng đá Malaysia dường như vẫn quen tìm giải pháp từ bên ngoài. Nhưng có lẽ điều họ thực sự cần không phải là thêm cầu thủ nhập tịch, mà là thay đổi cách quản lý. Một cuộc cải tổ toàn diện tại Liên đoàn Bóng đá Malaysia có thể mang lại hiệu quả lâu dài hơn nhiều so với việc bổ sung vài cái tên nước ngoài cho đội tuyển", tờ báo nhận định.

Bài viết cũng thẳng thắn chỉ ra rằng việc phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch không thể tạo nên bản sắc. Những cầu thủ không gắn bó văn hóa, không nói được ngôn ngữ bản địa hay thậm chí không thể hát quốc ca sẽ khó trở thành biểu tượng tinh thần.

New Straits Times dẫn chứng từ Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Hàn Quốc - hai nền bóng đá kiên trì với chiến lược phát triển dài hạn. Họ xây dựng hệ thống đào tạo từ trường học, cộng đồng đến các học viện chuyên nghiệp, qua đó hình thành bản sắc rõ ràng.

Nhật Bản, dù không mạnh về thể hình, đã biến kỹ thuật và tư duy chiến thuật thành lợi thế. Các cầu thủ của họ thi đấu kỷ luật, tự tin và chuyên nghiệp. Những chiến thắng của Nhật Bản trước các đội mạnh như Đức, Brazil hay Anh giờ đây không còn là bất ngờ.

Trong khi đó, dự án phát triển bóng đá trẻ quy mô quốc gia NFDP của Malaysia dù được đầu tư lớn vẫn chưa mang lại những ngôi sao tầm cỡ. Tuy nhiên, tờ báo cho rằng đây là thực tế chung của bóng đá, khi ngay cả những học viện hàng đầu như Benfica hay Ajax cũng chỉ có tỷ lệ nhỏ cầu thủ trẻ vươn tới đỉnh cao.

Vấn đề của Malaysia không nằm ở thiếu tài năng, mà ở việc thiếu kiên định với chiến lược dài hạn. Nếu các CLB tại Malaysia Super League đồng loạt đầu tư nghiêm túc cho đào tạo trẻ, chất lượng giải đấu và nguồn cầu thủ sẽ được cải thiện.

"Vấn đề không nằm ở tài năng, mà ở hệ thống. Bóng đá Malaysia không cần thêm một “lối tắt” nào nữa. Điều họ cần là sự quyết tâm để tái thiết, đầu tư và tin vào chính mình", tờ New Straits Times viết.