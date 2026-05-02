Danh tính 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Sau 8 giờ truy lùng, các lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

Đó là Trần Văn Dũng (SN 1987, trú xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ).

Video: 2 đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một đôi nam nữ đi xe máy đến tiệm vàng Huế Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thôn 4, xã Đức Thọ). Tại đây, người phụ nữ vào bên trong giả vờ xem và hỏi mua trang sức. Sau khi cầm được hai nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), người phụ nữ này bất ngờ tháo chạy ra ngoài.

Ngay sau khi thực hiện hành vi, nghi phạm lên xe máy do đồng phạm nam chờ sẵn trước cửa để tẩu thoát khỏi hiện trường. Chủ tiệm vàng lập tức truy đuổi, tri hô người dân hỗ trợ nhưng hai nghi phạm đã bỏ lại xe tại hiện trường và chạy bộ, lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Trần Văn Dũng và Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp công an cơ sở tổ chức lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông, rà soát các khu vực nghi vấn, truy theo dấu vết của 2 đối tượng.

Sau 8 giờ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công 2 đối tượng. Nghi phạm Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ; còn Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long, quốc lộ 1 với ý định đón xe ra Bắc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.