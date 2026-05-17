Công an xác minh vụ cô gái bị 2 thanh niên đuổi đánh giữa đêm ở Hà Nội

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc 2 cô gái bị đuổi đánh giữa đêm.

Ngày 17/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai cô gái đi xe máy bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy đuổi theo rồi xảy ra xô xát ngay trên đường.

Trong clip, một cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”, thậm chí, nạn nhân còn chạy quanh một nhóm thanh niên khác đang đưa hành lý lên ô tô cạnh đó để cầu cứu nhưng vẫn bị hành hung.

Vụ việc được cho là xảy ra khoảng 23h35 ngày 16/5, trước số nhà 273 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc hai nam thanh niên chạy xe bám theo, trêu ghẹo hai cô gái. Do đường vắng, trời tối và thời điểm đã khuya nên hai cô gái không đáp lại.

Sau đó, một nam thanh niên được cho là tự ái nên lái xe máy chặn đầu, để người ngồi sau lao xuống hành hung hai cô gái.

Theo cộng đồng mạng, dù chưa biết rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng hành vi đánh đập hai cô gái giữa đêm khuya của hai thanh niên thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan.

Mới đây, một vụ việc hành hung phụ nữ ở Hà Nội cũng khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 22h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà, hai nhóm nam nữ lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát.

Công an phường Hoàng Cầu mời những người liên quan tới trụ sở lấy lời khai, đồng thời khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.