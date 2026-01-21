Ford Việt Nam bán hơn 50.000 xe năm 2025, nhiều phân khúc dẫn đầu

(VTC News) -

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng chú ý của Ford Việt Nam khi hãng vừa kỷ niệm 30 năm hiện diện tại thị trường, vừa ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Với doanh số đạt 50.450 xe, tăng 20% so với năm 2024, Ford chiếm 8,6% thị phần ô tô Việt Nam, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các thương hiệu dẫn đầu.

Với doanh số đạt 50.450 xe, Ford chiếm 8,6% thị phần ô tô Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Động lực tăng trưởng của Ford đến từ việc các dòng xe chủ lực áp đảo ở nhiều phân khúc. Trong đó, Ford Ranger duy trì ngôi đầu phân khúc bán tải với 18.692 xe bán ra trong năm 2025, chiếm 68% thị phần.

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Ford Everest đạt doanh số 13.056 xe, tăng 20% so với cùng kỳ, chiếm 73% thị phần, trở thành một trong những mẫu xe gia đình bán chạy nhất thị trường.

Ford Ranger duy trì ngôi đầu phân khúc bán tải với 18.692 xe bán ra trong năm 2025. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ở mảng xe thương mại, Ford Transit ghi nhận 5.761 xe bán ra, chiếm 74% thị phần và tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của các doanh nghiệp vận tải, du lịch.

Trong khi đó, Ford Territory đạt 12.786 xe, tăng 57% so với năm trước, đứng thứ hai phân khúc. Tính đến nay, khoảng 30.000 xe Territory lăn bánh tại Việt Nam, phản ánh sức hút của mẫu SUV hướng đến nhóm khách hàng trẻ và gia đình trẻ.

Ford Territory đạt 12.786 xe, tăng 57% so với năm trước, đứng thứ hai phân khúc. (Ảnh: Hùng Cường)

Nửa cuối năm 2025, Ford mở rộng danh mục sản phẩm khi giới thiệu Mustang Mach-E - mẫu SUV điện hiệu năng cao. Động thái được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược điện hóa, đồng thời thăm dò nhu cầu thị trường xe điện tại Việt Nam.

Ford Mustang Mach-E - mẫu SUV điện hiệu năng cao.

Bên cạnh đó, Ford Việt Nam tiếp tục đầu tư cho trải nghiệm khách hàng. Trong năm 2025, dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí được mở rộng tại TP.HCM, phục vụ hơn 8.000 lượt khách.

Hệ thống 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc tiếp tục được củng cố, từng bước triển khai tiêu chuẩn đại lý toàn cầu Ford Signature 2.0, hướng tới kết nối trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp.

Đồng thời, các hoạt động cộng đồng thuộc sáng kiến “Cùng nhau xây đắp” được triển khai tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, với sự tham gia của nhân viên, đại lý và cộng đồng chủ xe, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong hành trình 30 năm của Ford tại Việt Nam.