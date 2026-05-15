Dự báo thời tiết 15/5: Hà Nội nắng nóng oi bức, nhiệt độ cao nhất trên 37°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/5/2026

Ngày 15/5, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, có nơi nắng nóng gay gắt vượt mức 38°C.

Tại Bắc Bộ, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất duy trì mức cao 35-37°C, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt với mức nhiệt vượt 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ còn khoảng 45-50%, khiến không khí trở nên khô nóng và ngột ngạt hơn, đặc biệt vào khung giờ từ trưa đến đầu giờ chiều.

Nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội trong ngày 15/5 với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi gay gắt trên 37°C. Đêm không mưa.

Không chỉ Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi vượt 38°C. Độ ẩm thấp nhất 45-50% khiến cảm giác khô nóng càng rõ rệt hơn.

Tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì nhưng cường độ không quá gay gắt như khu vực miền Trung. Nhiệt độ cao nhất khu vực này dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm thấp nhất khoảng 50-55%. Dù nền nhiệt không quá cực đoan nhưng thời tiết oi bức kéo dài kết hợp độ ẩm thấp khiến cảm giác khô nóng tăng rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị đông dân cư.

Ngày 16/5, nắng nóng ở Nam Bộ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Từ 17/5, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ chấm dứt khi mưa quay trở lại. Nắng nóng tại Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5 trước khi suy giảm dần.

Mặc dù ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhưng chiều tối và đêm, từ Bắc vào Nam nguy cơ xảy ra mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, riêng Miền Đông có nơi trên 37°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.