Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường ở Lâm Đồng tử vong

Trưa 1/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi nhằm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn.

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam tại lý trình km1566 (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nhân viên đường sắt tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, nhân viên tuần đường tử vong tại chỗ. (Ảnh: DT)

Vị trí xảy ra tai nạn nằm giữa ga Hàm Cường Tây và ga Suối Vận. Thời điểm trên, tàu hàng HH7 lưu thông theo hướng Bắc – Nam khi đến khu vực này đã tông vào anh L.Đ.H. (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, anh H. là nhân viên tuần đường đường sắt đang làm nhiệm vụ. Cú tông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, tàu hàng dừng lại để lập biên bản hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình. Công an xã Hàm Kiệm đã có mặt ngay sau đó để bảo vệ hiện trường.

Cách vị trí trên khoảng 15 km, vào ngày 7/2 vừa qua cũng xảy ra vụ tàu SE2 tông tử vong một nhân viên tuần đường sắt.