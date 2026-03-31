Hoà Minzy, Trúc Nhân tham gia concert mở màn Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra ngày 11-13/4 tại Quảng Ninh.

Một trong những điểm nhấn thuộc khuôn khổ Liên hoan là chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới diễn ra vào 20h10 ngày 11/4/2026 tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long). Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, mở cửa miễn phí và dự kiến thu hút hàng vạn khán giả tham dự.

Chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Thanh âm kỷ nguyên mới được định danh là một concert giao thoa di sản và thời đại, thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của VOV và tỉnh Quảng Ninh. Khu vực sân khấu với sức chứa 50.000 người.

Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới được chia thành 3 chương với dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc.

Chương 1: Thanh âm khởi nguyên: Mở ra từ những thanh âm nguyên sơ của tự nhiên và đời sống lao động. Âm nhạc mang màu sắc bán cổ điển kết hợp yếu tố dân tộc, tạo không gian trang trọng, giàu cảm xúc, đặt nền tảng cho toàn bộ câu chuyện nghệ thuật.

Chương 2: Thanh âm di sản: Đi sâu vào đời sống tinh thần của con người Việt Nam thông qua tiếng nói, lời ru, câu hát và các làn điệu dân gian. Âm nhạc được làm mới với các bản phối hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Chương 3: Thanh âm kỷ nguyên mới: Những thanh âm quen thuộc được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, trẻ trung và sôi động. Các tiết mục mang hơi thở thời đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, tự tin và khát vọng phát triển của thế hệ hôm nay.

Chương trình quy tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu. Bên cạnh các nghệ sĩ gạo cội trưởng thành từ môi trường nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ về chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới".

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều 30/3 tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ), ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là concert giao thoa di sản và thời đại, với quy mô khoảng 50.000 chỗ ngồi, đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã được triển khai.

"Chúng tôi cơ bản triển khai lắp đặt hệ thống sân khấu, khán đài dự kiến 50.000 chỗ cho toàn bộ concert này, tổ chức tại Quảng trường 30/10. 50.000 chỗ này đều được miễn phí cho khán giả, các đoàn tham dự liên hoan, đại biểu và các du khách", ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Bên cạnh chương trình khai mạc, Liên hoan còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn như Hội thảo quốc tế podcast Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số có sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước, 3 diễn giả quốc tế và 35 đại biểu quốc tế đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới; phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số, triển lãm và các hoạt động bên lề góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, truyền thông.

Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức Hội chợ OCOP và Lễ hội ẩm thực tỉnh Quảng Ninh; Cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề "Quảng Ninh - khát vọng vươn mình cùng đất nước"; Trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan sẽ được tổ chức vào tối 13/4 tại Cung Quy hoạch.