Miễn phí concert mở màn Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII ở Quảng Ninh

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/4/2026 tại Quảng Ninh, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, quy tụ đông đảo đội ngũ những người làm phát thanh trên cả nước và quốc tế.

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan và hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 - 25/4/2026), chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 11/4/2026 tại Quảng trường 30/10 (Hạ Long). Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, mở cửa miễn phí và dự kiến thu hút hàng vạn khán giả tham dự.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 11 đến 13/4.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức một “concert” kết nối giữa di sản và hiện đại, lấy hình tượng “sóng” và “thanh âm” làm mạch xuyên suốt, tái hiện hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam. Không gian nghệ thuật kết hợp đa dạng chất liệu âm nhạc từ dân gian, trữ tình đến hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu.

Đây cũng là điểm nhấn trong lễ khai mạc Liên hoan với quy mô khoảng 50.000 khán giả. Chương trình gồm ba phần: “Thanh âm khởi nguyên”, “Thanh âm di sản” và “Thanh âm kỷ nguyên mới”, tạo nên dòng chảy liền mạch từ truyền thống đến hiện đại, khép lại bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển trong thời đại mới.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận cùng các ca sĩ được công chúng yêu mến như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Rapper Double2T… sẽ góp mặt trong chương trình.

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều 30/3 tại Trung tâm Phát thanh quốc gia (58 Quán Sứ), ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là một concert giao thoa di sản và thời đại, với quy mô khoảng 50.000 chỗ ngồi, đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã được triển khai.

"Chúng tôi cơ bản triển khai lắp đặt hệ thống sân khấu, khán đài dự kiến 50.000 chỗ cho toàn bộ concert này, tổ chức tại Quảng trường 30/10. Với 50.000 chỗ này đều được miễn phí cho khán giả, các đoàn tham dự liên hoan, đại biểu và các du khách", ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại họp báo.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV; đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của VOV.

Bên cạnh đó, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghiệp vụ quan trọng như: hội thảo quốc tế "Podcast: Đại lộ sáng tạo phát thanh trong kỷ nguyên số" với quy mô khoảng 260 đại biểu, quy tụ nhiều nhà báo uy tín trong nước, quốc tế và Hội thảo "Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng".

Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được định hướng nâng cao chất lượng; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, cũng như phản ánh xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nổi bật là việc đưa podcast trở thành một trong những thể loại dự thi riêng biệt.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP và Lễ hội ẩm thực tỉnh Quảng Ninh; Cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề "Quảng Ninh - khát vọng vươn mình cùng đất nước"; Trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh. Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan sẽ được tổ chức vào tối 13/4 tại Cung Quy hoạch.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm, tác giả tiêu biểu mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phát thanh cả nước trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại đến với bạn bè trong nước và quốc tế.