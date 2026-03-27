Chuỗi hoạt động đặc sắc, quy mô tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII

Chuỗi hoạt động đặc sắc, quy mô tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 11–13/4 tại Quảng Ninh, quy tụ gần 70 cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình cùng đông đảo đội ngũ những người làm nghề trên cả nước. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, mang chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 11–13/4 tại Quảng Ninh.

Không chỉ là diễn đàn nghiệp vụ quan trọng nhằm tôn vinh các tác phẩm, tác giả tiêu biểu, Liên hoan còn hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh; đồng thời là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 – 25/4/2026).

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa chuyên môn nghiệp vụ và quảng bá văn hóa. Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được truyền hình trực tiếp và tiếp sóng trên nhiều kênh phát thanh – truyền hình trên cả nước. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức tối 13/4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Ở khía cạnh chuyên môn, Liên hoan tổ chức chấm thi các tác phẩm phát thanh xuất sắc ở nhiều thể loại, đồng thời triển khai hai hội thảo trọng điểm.

Trong đó, hội thảo quốc tế “Podcast: Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” quy tụ khoảng 260 đại biểu là các nhà báo, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước; hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới – Kỹ năng chinh phục công chúng” tập trung vào nâng cao chất lượng nội dung và kỹ năng tác nghiệp.

Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Tại đây, các nhà báo sẽ cùng thảo luận về chiến lược đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa công nghệ để đưa phát thanh đến gần hơn với độc giả đa nền tảng, biến thách thức của kỷ nguyên số thành cơ hội bứt phá. Việc lần đầu đưa podcast trở thành một hạng mục dự thi chính thức cho thấy bước chuyển mình rõ nét của phát thanh trong môi trường số.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như triển lãm, trưng bày hình ảnh về VOV và báo chí Quảng Ninh; cuộc thi ảnh – video “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”; không gian kết nối, giao lưu và trải nghiệm văn hóa – du lịch địa phương. Hội chợ OCOP và lễ hội ẩm thực Quảng Ninh góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, hình ảnh vùng đất mỏ tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Với sự chuẩn bị bài bản và nội dung phong phú, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mới, góp phần nâng tầm vị thế của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hội nhập và phát triển.