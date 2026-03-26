Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(VTC News) -

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII dự kiến diễn ra từ 11 đến 13/4 tại Quảng Ninh với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, quy tụ đông đảo những người làm phát thanh trên cả nước. Để rà soát và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII ở Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ Liên hoan. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các bộ phận, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh thời gian từ nay đến sự kiện không còn nhiều, yêu cầu Ban Tổ chức tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác hậu cần, tổ chức đến chấm giải, nhằm đảm bảo Liên hoan diễn ra chuyên nghiệp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VOV cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bối cảnh mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh năng động, khát vọng phát triển của Quảng Ninh – địa phương đăng cai tổ chức.

Năm nay Liên hoan quy tụ đông đảo các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên toàn quốc, gồm các đơn vị thuộc VOV, các đài địa phương, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều đơn vị sản xuất nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm dự thi trải rộng nhiều thể loại như chương trình phát thanh trực tiếp, phóng sự, chuyên đề, chương trình tiếng dân tộc. Đặc biệt, lần đầu tiên thể loại podcast được đưa vào hạng mục dự thi chính thức, phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của báo chí âm thanh trên môi trường số.

Trong khuôn khổ Liên hoan, chuỗi các chương trình đặc sắc, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc “Thanh âm kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và dự kiến thu hút 50.000 khán giả.

Bên cạnh đó là chuỗi các hội thảo quốc tế "Podcast: Đại lộ sáng tạo phát thanh trong kỷ nguyên số" với quy mô khoảng 260 đại biểu, quy tụ nhiều nhà báo uy tín trong nước, quốc tế; Hội thảo "Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng".

Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được định hướng nâng cao chất lượng; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh địa phương, cũng như phản ánh xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nổi bật là việc đưa podcast trở thành một trong những thể loại dự thi riêng biệt.

Với sự chuẩn bị khẩn trương và đồng bộ, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII được kỳ vọng sẽ tạo dấu mốc mới cho ngành phát thanh Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.