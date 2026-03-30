Podcast - điểm nhấn nổi bật của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra từ ngày 11 đến 13/4 tại Quảng Ninh.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII.

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc; đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết, Liên hoan năm nay thu hút sự tham gia của 34 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên toàn quốc; các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an Nhân dân, cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.

Các tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình chuyên đề; chương trình tiếng dân tộc.

Đáng chú ý, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII lần đầu đưa podcast vào hạng mục dự thi chính thức. Đây là loại hình báo chí âm thanh hiện đại, kết hợp nhiều yếu tố đa phương tiện và được phân phối trên nền tảng số, đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Bên cạnh đó, Liên hoan cũng xét chọn các hạng mục như Giọng Vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; ê-kíp sản xuất phát thanh trực tiếp xuất sắc; Host podcast xuất sắc; kỹ thuật viên tiêu biểu.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên hoan lần này là sự gia tăng rõ nét của các tác phẩm podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng.

Sự phát triển của công nghệ và các nền tảng số đang mở ra không gian sáng tạo mới cho báo chí âm thanh và Podcast trở thành điểm nhấn tại Liên hoan năm nay.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng kỳ vọng Liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. VOV cũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp.

"VOV đang xây dựng đề án phát triển podcast với mục tiêu trở thành nhà sản xuất podcast hàng đầu Việt Nam, dựa trên ba tiêu chí: độ phủ rộng trên môi trường số; khả năng định hướng dư luận và tính chuyên nghiệp về công nghệ, kỹ thuật sản xuất", Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” là hoạt động trọng tâm của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động trọng tâm của Liên hoan, tạo cơ hội để các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển podcast trên thế giới, qua đó hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước, từ trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực sản xuất nội dung audio trên nền tảng số.

Ban Tổ chức cho biết đã mời đại diện Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), Đài ABC (Australia) cùng nhiều đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Singapore, Campuchia, Mông Cổ, Hong Kong (Trung Quốc)…tham dự.

Liên hoan năm nay không chỉ giới hạn trong các đơn vị phát thanh chuyên nghiệp mà còn mở rộng sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí khác như: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Tiền Phong…