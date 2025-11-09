Thủ tướng: Xây dựng trường học vùng biên 'thần tốc và táo bạo' như chiến dịch Quang Trung

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại lễ khởi công xây dựng 72 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, diễn ra sáng 9/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Trong đó xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới.

"Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và Nhân dân được chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương của chúng ta", Thủ tướng nói.

Để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027 (chậm nhất vào tháng 8/2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các bí thư, chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là "3 ca 4 kíp; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió; làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ".

"Đề nghị các đồng chí xem đây như một Chiến dịch Quang Trung - thần tốc và táo bạo. Thần tốc là phải nhanh, táo bạo là phải khẩn trương, chu đáo, đầy đủ nhưng vẫn bảo đảm quy trình, chất lượng. Vừa hoàn thành đúng thời hạn, vừa đảm bảo chất lương để hàng trăm nghìn cháu học sinh được học tập trong ngôi trường mới từ tháng 9/2026", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân đối với đồng bào, với vùng phên dậu của Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học trong các xã biên giới với tinh thần "ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy", tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người chiến sĩ thầm lặng mang con chữ đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng, những người đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, với sứ mệnh rất quan trọng, cao cả và vinh quang, bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của mình.

Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các em học sinh thân yêu ở vùng biên giới; mong các em hãy học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, chăm chỉ, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các bậc phụ huynh cũng như của Nhân dân cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Dịp này, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, đảm bảo học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp; xây dựng phương án bố trí giáo viên, đào tạo giáo viên tiếng dân tộc, duy trì hoạt động của các nhà trường và chế độ phụ cấp cho giáo viên; có phương án để các trường học trên toàn quốc kết nghĩa với các trường tại các xã biên giới.

"Từ năm học tới, cùng với học sinh trên cả nước, học sinh vùng biên sẽ được học tiếng Anh là ngoại ngữ thứ hai, cùng các môn tin học, văn hóa, âm nhạc, thể thao trong môi trường học tập đồng bộ, hiện đại", Thủ tướng nói thêm.