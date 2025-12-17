HLV Kim Sang-sik: Mong trọng tài điều hành nhẹ nhàng, tích cực

(VTC News) -

Trưa 17/12, buổi họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra tại sân Rajamangala, Bangkok. Khi được hỏi về vấn đề trọng tài, HLV Kim Sang-sik cho biết ông không lo ngại về các quyết định của trọng tài.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc phát biểu: “Cá nhân tôi không hiểu vì sao vấn đề này lại được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Điều quan trọng nhất lúc này là trận chung kết ngày mai. Tôi mong ban trọng tài sẽ điều hành trận đấu nhẹ nhàng, tích cực.

Hy vọng họ sẽ tạo điều kiện cho hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất. Trận chung kết ngày mai rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương".

HLV Kim Sang-sik và Trung vệ Phạm Lý Đức có mặt ở buổi họp báo. (Nguồn: VFF)

SEA Games 33 thời gian qua chứng kiến nhiều tranh cãi xung quanh công tác trọng tài ở một số môn, với nghi vấn ưu ái đội chủ nhà. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik khẳng định ông không cho rằng điều này sẽ xảy ra trong trận chung kết bóng đá nam ngày mai.

Tại buổi họp, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh việc U22 Việt Nam góp mặt tại trận chung kết là kết quả của quá trình rèn luyện miệt mài, tinh thần đồng đội vững chắc và sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ trong nước. “Việc góp mặt ở trận chung kết là kết quả của sự đồng hành, cổ vũ từ người hâm mộ Việt Nam cùng tinh thần cống hiến và nỗ lực không ngừng của toàn đội", ông chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn lại câu tục ngữ Việt Nam “Có công mài sắt, có ngày nên kim” để nói về quá trình rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ của U22 Việt Nam. Theo ông, toàn đội đã nỗ lực hết mình suốt giải đấu và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, ông tin các cầu thủ có thể hướng tới một kết quả tích cực trong trận chung kết gặp Thái Lan, mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao sức mạnh của U22 Thái Lan. Theo ông, đội chủ nhà sở hữu nền tảng thể lực tốt, lực lượng dồi dào và có nhiều cá nhân đáng chú ý, trong đó nổi bật là tiền đạo Yosakorn. Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định U22 Việt Nam đang có hàng phòng ngự chắc chắn và toàn đội không có gì phải lo lắng trước trận chung kết diễn ra vào ngày mai.

"Trung vệ Lý Đức cùng các hậu vệ khác cần phòng ngự tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có một trận đấu tốt trước chủ nhà U22 Thái Lan", ông nói và quay sang nhắc nhở người học trò của mình.

Nhắc lại việc đội tuyển quốc gia từng đăng quang tại sân đấu này hồi tháng 1, HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn các cầu thủ U22 Việt Nam cũng sẽ tái hiện niềm vui chiến thắng, qua đó giúp bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 bằng một dấu ấn trọn vẹn.