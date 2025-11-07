Ngư dân làng chài Gia Lai, Đắk Lắk đắng cay nhìn tài sản bay theo bão Kalmaegi

Sau khi cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ đêm 6/11, nhiều làng chài phía Đông tỉnh Gia Lai tan hoang, đổ nát.

Những lãng chài ven biển kéo từ phường Quy Nhơn Đông đến Phù Mỹ Đông nhẹ thì bung mái, nặng thì đổ sập hoàn toàn.

Chỉ sau một đêm, ngư dân làng chài phía Đông tỉnh Gia Lai gần như trắng tay.

Những người con của làng chài, của biển Gia Lai giờ phải lo lắng tìm cách khắc phục hậu quả của siêu bão Kalmaegi gây ra.

Tại vùng biển khu phố Phú Mỹ (phường Sông Cầu, nơi được xem là “thủ phủ tôm hùm” của tỉnh), hàng trăm chiếc thuyền bị sóng gió đánh hư hỏng nặng.

Không chỉ tàu bè, những khu nhà ven đầm của người dân nơi đây cũng bị sóng đánh tan tành.

Ông Trương Duy, người dân địa phương có hai chiếc thuyền bị phá hủy, cho biết dù đã kéo thuyền vào bờ và chằng chống cẩn thận, nhưng không ngờ sức gió lại mạnh đến mức cuốn trôi tất cả chỉ trong một đêm.

Lồng bè nuôi tôm sinh kế của người dân bị sóng đánh dạt vào bờ.

"Thủ phủ" tôm hùm của Đắk Lắk nhìn từ trên cao hoang tàn, tiêu điều.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, đến sáng 7/11, sơ bộ thiệt hại trên địa bàn tỉnh có 1 người chết (bà Nguyễn Thị Gia, 60 tuổi, địa chỉ 27/14 đường Đô Đốc Bảo, Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường An Nhơn; do sập mái nhà phía sau); 2 người bị thương (phường Quy Nhơn 1, phường An Nhơn 1)

Về tài sản có 43 ngôi nhà sập, 2.282 ngôi nhà tốc mái; 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh). Tại Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập các hộ dân ven biển, chiều sâu ngập từ 10 - 40cm; có nơi ngập từ 50 - 80cm. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.

Ban đầu ước tính thiệt hại khoảng 80,2 tỷ đồng. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt. Số liệu thiệt hại tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật.

Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Đắk Lắk, mưa bão đã khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Bão cũng tàn phá hơn 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản, gây thiệt hại ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%).