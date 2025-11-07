Cảnh đổ nát ở những ngôi làng ven biển sau bão số 13 ở Quảng Ngãi

Ông Hồ Tỏ (trú Tổ dân phố Châu Me) dường như vẫn chưa dám tin vào mắt mình khi căn nhà giúp gia đình tránh nắng che mưa đã hoàn toàn đổ sập chỉ sau một đêm sóng biển cuộn trào. "Tối qua khi bão đổ bộ vào tỉnh Gia Lai, tôi thấy khu vực mình chỉ có gió nhẹ nên cứ nghĩ nhà cửa an toàn. Nào ngờ, rời chỗ sơ tán trở về, ngôi nhà đã chìm trong mớ ngổn ngang" - ông Tỏ buồn rầu nói.