Đắk Lắk: Thủy điện xả lũ đúng lúc bão đổ bộ, cả xã chìm trong biển nước

Tại cuộc họp trực tuyến sáng 7/11 bàn công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 13 Kalmaegi, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết, tỉnh này đã có trên 1.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, 54.000 lồng, bè bị thiệt hại, 3 người chết do bão số 13.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đêm 6/11, tại thời điểm căng thẳng nhất thì mực nước sông Kỳ Lộ dâng rất nhanh do thủy điện La Hiêng 2 xả lũ, khiến địa phương phải gánh “thiên tai kép”.
Tại xã Phú Mỡ (hạ lưu sông Kỳ Lộ), sáng nay nước đã rút, để lại cảnh tượng tan hoang.
Trong ảnh là Trường tiểu học Phú Mỡ, tất cả bàn ghế học sinh đều bị nước lũ làm hư hỏng, đổ vỡ.
Nước lũ cuốn nhiều cây cối vào trường. Hiện nhà trường đang huy động nhiều lực lượng để dọn dẹp.
Nước lũ dâng quá nhanh khiến nhà trường không kịp trở tay.
Sau một đêm chạy lũ, người dân dọc hai bên sông Kỳ Lộ cho biết, toàn bộ tài sản đều bị nhấn chìm.
Mưa bão ở Đắk Lắk khiến 3 người chết, trong đó 2 người chết do sập nhà, 1 người bị nước cuốn trôi.
Trên 1.000 ngôi nhà bị sập và tốc mái, cầu cảng Vũng Rô trị giá khoảng 100 tỷ đồng bị hư hỏng, có 54.000 lồng, bè bị thiệt hại, 6 tàu thuyền bị sóng đánh chìm, nhiều trụ điện trung thế và hạ thế bị sụp đổ.
Tính đến 3h sáng nay, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang đang xuống (đạt đỉnh lúc 23h ngày 6/11 tại trạm Thủy văn Xuân Quang là 34.58 trên BĐ3 là 3.58m); trạm Hà Bằng mực nước đang lên nhanh, lúc 3h ngày 7/11 là 11.70m trên BĐ3 là 2.20m. Trong những giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tại Hà bằng tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng đạt mức trên BĐ3; lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh đạt mức xấp xỉ báo động 3.