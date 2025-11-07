Nhà cửa, đường phố tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi

Tính đến 21h tối 7/11, bão số 13 - Kalmaegi làm 20 căn nhà bị tốc mái, nổ một bình hạ thế, sập ba căn nhà, gãy đổ cây cối. Hiện tại, có một người bị thương, một người tử vong do bị sập nhà trong mưa bão tại Đắk Lắk.