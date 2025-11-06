Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứu

(VTC News) -

Tối 6/11, mưa lớn kèm gió giật dữ dội khiến nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Nhiều người dân hoảng loạn kêu cứu khi nhà bị ngập, tốc mái, thậm chí sập hoàn toàn.

Người dân đăng tin lên mạng cầu cứu do nhà bị bay hết mái

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Phước Lý, cho biết nhiều khu vực đang bị ngập nặng, cây cối ngã đổ hàng loạt.

“Mưa gió quá lớn, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn người dân tìm chỗ trú an toàn như gầm bàn, gác xép, nhà vệ sinh… Khi thời tiết bớt nguy hiểm, lực lượng ứng cứu sẽ lập tức lên đường”, ông Thao nói.

Nước ngập nhà dân do ảnh hưởng bão số 13

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người dân ở khu vực thị xã Sông Cầu cũ liên tục đăng bài cầu cứu vì nước dâng nhanh, nhà bị tốc mái, sập hoặc ngập sâu.

Anh Trần Minh Thắng (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ) cho biết đến 20h, nước đã ngập nửa căn nhà cấp bốn của gia đình. “Nhà tôi có nhiều người cao tuổi, không thể thoát ra ngoài. Tôi chỉ biết lên mạng kêu cứu, mong có ai đó gần đây đến giúp,” anh Thắng nói.

Nhiều hộ dân tại xã Xuân Thọ cũng trong tình cảnh tương tự, bị cô lập giữa mưa bão. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng cứu hộ luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu ngay khi thời tiết cho phép.

Cũng trong tối nay (6/11), bão Kalmaegi đổ bộ vùng biển Gia Lai. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sức gió giật mạnh khiến hàng loạt cây cối đổ rạp và tạo nên cảnh đổ vỡ tan hoang ở các tòa nhà chung cư, khách sạn.

Mái tôn bị thổi bay, ghế đá bị gió lật tung trên đường, thậm chí ô tô của người dân đã được che chắn, chằng chéo cẩn thận nhưng vẫn bị bão số 13 lật đổ, làm vỡ kính. Hàng loạt cửa cuốn, trần nhà của các chung cư xã hội bị gió giật bung, đổ sập.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường.

Khách sạn, nhà trọ tan hoang.

Ô tô của người dân được che chắn, chằng chéo cẩn thận nhưng vẫn bị bão số 13 lật đổ, vỡ kính.

Nhiều nhà dân bị gió thổi bay mái.

Dãy nhà trọ bị thiệt hại nặng, xe cộ hư hỏng.

Trần nhà chung cư bị gió thổi tung.