Đóng

Cuồng phong bão số 13 Kalmaegi hất văng người đàn ông vào tường

Chiều 6/11, gió cực mạnh từ bão số 13 Kalmaegi khiến người đàn ông bị hất văng vào tường tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Minh Vy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới