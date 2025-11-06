Đặc khu Trường Sa ở Khánh Hoà khi cơn bão số 13 đi qua

Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, đến chiều 6/11, toàn bộ các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa đã cơ bản khắc phục xong hậu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, công trình và ngư dân.
Cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây thu dọn cây xanh.
Trước cơn bão, các đảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng niên phòng và các lực lượng trên đảo tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ gần 300 tàu cá với hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu, lòng hồ tránh trú bão an toàn. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, tổ chức khoa học, hướng dẫn đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ tàu thuyền ngư dân được neo đậu an toàn, không xảy ra va đập, trôi dạt hay hư hỏng.
Trong suốt thời gian bão đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ các đảo phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tận tình giúp dân ổn định nơi ăn ở, bảo đảm nước ngọt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho gần 500 ngư dân, với tổng số hơn 218 m³ nước ngọt, gần 50 thùng mì tôm, 200 kg gạo, 300 kg rau củ quả, hàng chục thùng cá hộp, thịt hộp, ruốc thịt, nước mắm và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp phần giúp bà con an tâm trú bão, giữ gìn sức khỏe.
Nhờ chủ động từ sớm, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai đúng quy trình kỹ thuật, đến nay toàn Đặc khu Trường Sa bảo đảm an toàn tuyệt đối người, phương tiện và tài sản, không có thương vong, không xảy ra thiệt hại về tàu thuyền của ngư dân.
Hiện các đảo đang khẩn trương rà soát, củng cố công trình, khôi phục sinh hoạt bình thường, tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.