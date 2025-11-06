Đặc khu Trường Sa ở Khánh Hoà khi cơn bão số 13 đi qua

Trước cơn bão, các đảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng niên phòng và các lực lượng trên đảo tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ gần 300 tàu cá với hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu, lòng hồ tránh trú bão an toàn. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, tổ chức khoa học, hướng dẫn đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ tàu thuyền ngư dân được neo đậu an toàn, không xảy ra va đập, trôi dạt hay hư hỏng.