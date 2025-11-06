Đóng

Bão số 13 Kalmaegi tăng cấp, sắp đổ bộ đất liền

(VTC News) -

Dự báo vào 16h chiều nay, tâm bão số 13 Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn khoảng 120 km, cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới