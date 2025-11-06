Bão số 13 Kalmaegi mạnh thêm, tiệm cận cấp siêu bão

(VTC News) -

Bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, tiệm cận cấp siêu bão (siêu bão cấp 16). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 10h ngày 6/11, vị trí tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h. Từ đêm nay đến rạng sáng mai, bão đổ bộ khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, cường độ giảm.

Tác động của bão số 13 Kalmaegi, từ 6/11 đến hết ngày 7/11, Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150- 300mm, cục bộ trên 450mm.

Ngày và đêm 7/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Nguy cơ xảy ra mưa lớn tại một số điểm, lượng mưa có thể lên mức 200mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Ngoài ra, chiều tối và tối 6/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Từ 8/11, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng xu hướng giảm dần.

Ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm cùng ngày, mưa lớn giảm dần.

Cơ quan khí tượng đồng thời cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Theo đó, lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng đang xuống. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có dao động.

Lúc 8h ngày 6/11, mực nước trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 1,92m, dưới báo động (BĐ)2 0,08m; trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 3,23m, trên BĐ2 0,23m.

Cùng thời gian này, mực nước trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 7,78m, dưới BĐ2 0,22m; trên sông Thu Bồn (trạm Câu Lâu) là 2,10, trên BĐ1 0,10m.

Từ nay đến 9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương; sông Vu Gia - Thu Bồn; sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Mực nước sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2.

Nước lũ trên sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.

Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.