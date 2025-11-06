Bộ đội, công an dồn toàn lực sơ tán dân đến nơi an toàn trước thềm bão số 13

Tính đến sáng 6/11, lực lượng công an, bộ đội tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường di dời khẩn cấp 6.654 hộ với 17.690 người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Đồng thời, Công an tỉnh đã rà soát, kiểm đếm và kiểm tra tình trạng hoạt động, khả năng sử dụng ngay của các phương tiện được trang cấp để huy động khi cần; phân công lực lượng điều khiển, xác định vị trí xuất phát, khu vực hoạt động ứng phó, cứu hộ khẩn cấp.

Người già, trẻ em trong vùng nguy hiểm được đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng công an đến từng nhà dân, chở người ở khu vực nguy hiểm đi tránh bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời, 5 tổ cơ động sẵn sàng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các hướng. Lực lượng gồm 6.825 cán bộ, chiến sĩ của tỉnh cùng 4.352 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị hiệp đồng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, cùng gần 300 phương tiện các loại, đã sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo, dự trữ đủ lương thực, thực phẩm cho 7 ngày.

Cán bộ chiến sĩ gặt lúa giúp dân trước khi bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai.

Đến ngày 6/11, toàn tỉnh Gia Lai hướng dẫn 5.761 tàu với hơn 40.000 ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. Ngoài ra, 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được kiểm tra, gia cố chắc chắn.

Để ứng phó với cơn bão, từ tối 5/11, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai khẩn trương các biện pháp cấp thiết, huy động 400 lực lượng và phương tiện hỗ trợ người dân chủ động ứng phó đặc biệt tại các xã, phường ven biển và khu vực xung yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 – Kalmaegi tại tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương cũng đề nghị đơn vị thành lập các đội xung kích, lựa chọn những người có kinh nghiệm, sức khỏe để kịp thời hỗ trợ, giúp dân, ưu tiên đối tượng người già, trẻ em, đối tượng yếu thế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 6h hôm nay 6/11, bão số 13 Kalmaegi còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam.

Bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh, cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh, chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 30km/h.

Với tốc độ di chuyển nhanh 25-30km/h theo hướng Tây Tây Bắc, đến khoảng 16h cùng ngày, vị trí tâm bão còn cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông, cường độ chưa có dấu hiệu suy giảm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báp cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn).