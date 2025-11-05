Đóng

Bão số 13 Kalmaegi gây mưa lớn 600mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

(VTC News) -

Bão số 13 Kalmaegi đang tiến gần về phía đất liền Việt Nam, vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Ngọc
