Hàng loạt chuyến bay phải huỷ, hoãn do ảnh hưởng bão số 13

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa TP.HCM (Tân Sơn Nhất) và Quy Nhơn (Phù Cát) gồm VN1390, VN1391, VN1394, VN1395 trong ngày 6/11, cùng các chuyến VN1392, VN1393 ngày 7/11. Ngoài ra, các chuyến VN1622 và VN1623 giữa Hà Nội (Nội Bài) và Quy Nhơn (Phù Cát) ngày 6/11 sẽ được điều chỉnh khởi hành sớm, trước 12h cùng ngày.

Trên chặng bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Chu Lai (Đà Nẵng), các chuyến bay VN1464, VN1465, VN1468 và VN1469 ngày 06/11 sẽ được khai thác trước 12h00. Hãng cũng điều chỉnh lùi giờ cất cánh các chuyến bay VN1640, VN1641 ngày 07/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Chu Lai sau 10h00 sáng.

Ngày 06/11, Hãng không khai thác các chuyến bay VN1650, VN1651 trên đường bay giữa sân bay Nội Bài và sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ngày 07/11, các chuyến bay VN1650, VN1651, VN1660 và VN1661 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Tuy Hòa sẽ được khai thác sau 12h00.

Hàng loạt chuyến bay của Vietnam Airlines phải điều chỉnh trong ngày 6-7/11.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay VN1422, VN1423 ngày 06/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Pleiku (Gia Lai) lên trước 12h00. Các chuyến bay VN1614, VN1615 ngày 07/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Pleiku lùi khai thác sang sau 13h00.

Các chuyến bay VN1414, VN1415, VN1910 và VN1911 ngày 06/11 giữa các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ được khai thác sau 11h00. Các chuyến bay VN1602, VN1603 ngày 07/11 giữa sân bay Nội Bài và sân bay Buôn Ma Thuột điều chỉnh lùi giờ cất cánh sau 13h00.

Các chuyến bay VN1548, VN1549, VN1376 và VN1377 ngày 06/11 giữa các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Phú Bài (Huế) sẽ được khai thác sau 12h00. Các chuyến bay VN1366, VN1367 ngày 07/11 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Phú Bài sẽ được khai thác sau 13h00.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Vasco cũng không khai thác các chuyến bay 0V8024 và 0V8025 giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trong ngày 06/11.

Do việc điều chỉnh lịch khai thác để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay nên hơn 50 chuyến bay khác của hãng trong các ngày 06 và 07/11 cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Nhiều chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 07/11 đến và đi từ các sân bay miền Trung sẽ được theo dõi, điều chỉnh theo tình hình thời tiết thực tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6 và 7/11 cần chủ động theo dõi tình hình giao thông đến các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Các thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được cập nhật trên fanpage, website của Hãng hoặc nhắn tin, gửi thư điện tử khách hàng sử dụng khi đặt chỗ.

Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Để được hỗ trợ trực tiếp 24/7, hành khách có thể liên hệ tổng đài 1900 1100, trang facebook Vietnam Airline tại địa chỉ: facebook.com/VietnamAirlines.

Hoặc Zalo Vietnam Airlines tại địa chỉ: https://zalo.me/3149253679280388721.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức của Hãng để biết thêm thông tin.