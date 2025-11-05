Bão Kalmaegi có thể mạnh thêm, gây mưa lớn trên 600mm ở miền Trung

(VTC News) -

Ông Mai Văn Khiêm thông tin về các tác động của bão số 13 Kalmaegi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 19h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng 12-18 giờ tới, bão khả năng còn tiếp tục tăng cường độ.

"Hiện bão đang ở đầu cấp 14, dự báo thời gian tới có thể tăng lên cuối cấp 14 đầu cấp 15. Chúng tôi đánh giá, đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ rất lớn, rất mạnh ở trên khu vực Biển Đông. Khi bão đổ bộ đất liền nước ta trong khoảng thời gian từ tối đến đêm mai 6/11 có thể còn giữ sức gió rất mạnh", ông Khiêm thông tin.

Cũng theo ông Khiêm, cơ quan khí tượng thuỷ văn đã đưa ra cảnh báo tác động và mối nguy hiểm của cơn bão số 13 Kalmaegi đến từ nhiều yếu tố về gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng trên các tỉnh, thành Trung Bộ.

Bão số 13 có thể gây mưa lớn ở miền Trung, có nơi trên 600mm.

Trước hết trên Biển Đông và các vùng biển ven bờ, sức gió có thể lên đến cấp 13-14, giật cấp 17, sóng quanh tâm bão có thể cao 8-10m. Với gió và sóng như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với tất cả các loại tàu thuyền, kể cả tàu thuyền trọng tải lớn.

Ở ven bờ, sức gió có thể lên tới cấp 12, sóng ven bờ cao 4-6m. Đặc biệt trong hôm nay, ngày mai đang kỳ triều cường cao, nước dâng do bão, triều cường từ 0,9-1,2m.

Các hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thuỷ hải sản dọc ven biển từ Nam Quảng Trị - Đắk Lắk hết sức nguy hiểm, có thể chịu tác động lớn của bão số 13, đặc biệt các khu vực có nhiều hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thuỷ sản như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi.

"Trên đất liền, chúng tôi nhận định, hoàn lưu cơn bão số 13 Kalmaegi có thể gây ra gió rất rộng, mạnh dọc từ Quảng Trị đến Khánh Hoà. Sức gió dự báo đặc biệt quanh tâm bão (trọng tâm Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi) khả năng mạnh cấp 10-12, giật trên cấp 15, thậm chí cao hơn. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tác động gió ở 3 khu vực trọng tâm này.

Mở rộng gió mạnh của cơn bão có thể ra khu vực phía Bắc do kết hợp tác động với khối không khí lạnh, gió có thể lên cấp 8-9, giật trên cấp 10", ông Khiêm chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm, với dự báo bão đi vào khu vực giữa Gia Lai và Quảng Ngãi, khi tiến sâu vào đất liền có thể gây ra gió mạnh và rất mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên trước đây. Thậm chí khu vực vùng núi sâu của đất liền như đèo An Khê nguy cơ chịu tác động của gió lên tới cấp 9-10, giật cấp 12. Các công trình trên cao cần hết sức lưu ý.

Nhận định về mưa lớn tại các tỉnh miền Trung trong những ngày tới, ông Khiêm cho biết, không khí lạnh đã suy yếu, các yếu tố tác động của nhiễu động gió đông trên cao không còn đủ mạnh để gây ra mưa lớn kỷ lục như những ngày qua. Tuy nhiên, hoàn lưu bão được dự báo sẽ gây ra đợt mưa rất lớn đặc biệt các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ, lượng mưa có thể lên 200-300mm.

"Mưa không kéo dài, tập trung trong ngày 6-7/11. Chúng tôi đặc biệt lưu ý các địa phương Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế và phía Nam Quảng Trị có thể mưa lớn từ chiều mai 6/11 đến ngày 7/11, tập trung trong 30-36 tiếng, lượng mưa lên 200-300mm, cục bộ 500-600mm.

Lượng mưa này cũng rất nguy hiểm với các hồ chứa, đặc biệt các hồ chứa vừa và nhỏ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Cần có giải pháp ứng phó để tránh các mối nguy hiểm có thể gây ra trong đợt mưa lớn này", ông Khiêm lưu ý.

Cụ thể, từ 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên xu thế giảm.

Ngày 7-8/11, Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 50-150mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, ông Mai Văn Khiêm đặc biệt cảnh báo nguy cơ xuất hiện đợt lũ trên các hệ thống sông ở Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế trong điều kiện nền nước trên các hệ thống sông hiện nay còn rất cao.

Một số sông mực nước có thể lên BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên toàn bộ khu vực vùng núi phía tây các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên.

Dù cơn bão còn ở xa nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.