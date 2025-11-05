Bão số 13 quần thảo Biển Đông, hơn 2.700 ngư dân Quảng Ngãi còn ở ngoài khơi

(VTC News) -

Chiều 5/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 16h cùng ngày, khi bão số 13 Kalmaegi quần thảo trên Biển Đông, toàn tỉnh còn 197 tàu với 2.763 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Cụ thể, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ: 30 tàu/189 lao động; vùng biển Hoàng Sa: 6 tàu/44 lao động; vùng biển giữa Biển Đông, Trường Sa, KKI: 66 tàu/1.803 lao động; vùng biển Nam Biển Đông: 73 tàu/582 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 22 tàu/145 lao động.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh, tất cả các tàu, thuyền đều đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Hơn 2.700 ngư dân trên 197 tàu vẫn đang hoạt động ngoài khơi khi bão số 13 quần thảo Biển Đông.(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão.

Cụ thể, đối với tình huống bão ảnh hưởng cấp 10, 11, giật cấp 12, Quảng Ngãi dự kiến sẽ sơ tán 26.774 hộ với 89.416 khẩu tại 77 xã, phường, đặc khu.

Tình huống lũ, ngập lụt: khi mực nước trên các sông Trà Bồng, Vệ, Trà Khúc, Trà Câu vượt báo động 3, sẽ phải di dời 8.718 hộ với 28.487 người tại 35 xã, phường.

Tình huống sạt lở đất, lũ quét: tại 301 điểm thuộc 49 xã, 4.057 hộ với 16.079 người cần được sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 11h ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 430km về phía Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 17.

Đến 10h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khả năng mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp báo động đỏ) ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Khoảng chiều 6/11, bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Khoảng 22h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi trên vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có dấu hiệu giảm cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk.