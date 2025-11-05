Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 16h ngày 5/11, bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo hiện tại cho thấy, đây là cấp cực đại của cơn bão này.

Bão Kalmaegi rất mạnh

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Với cường độ cấp 14, giật cấp 17, tốc độ gió 150-166km/h, cơn bão này có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.

Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng. (Nguồn: NCHMF)

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đường đi và tác động của bão số 13 Kalmaegi tương tự với cơn bão số số 12 Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 Molave năm 2020.

Bão số 12 Damrey năm 2017 đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cường độ của bão khi đổ bộ vào mạnh cấp 9, ở Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 12-13, ở Gia Lai và Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ), Lâm Đồng gió giật mạnh cấp 10-11. Lượng mưa phổ biến trên khu vực Huế - Khánh Hòa khoảng 150-250mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80-150mm.

Cơn bão đã khiến 123 người chết và mất tích, 342 người bị thương; 3.550 nhà bị sập, gây ngập lụt nhà cửa, lúa và hoa màu, cây ăn quả, hư hại nhiều công trình đê điều, giao thông…

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 22.700 tỷ đồng.

Bão số 12 Damrey khi đổ bộ miền Trung khiến 123 người chết và mất tích, gây thiệt hại khoảng 22.700 tỷ đồng.

Ngày 28/10/2020, cơn bão số 9 Molave đổ bộ nước ta, gây ra thiệt hại rộng lớn ở miền Trung. Gió giật có lúc lên tới 176 km/h tại TP Quảng Ngãi, lượng mưa trong 24 giờ tại Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) đạt mức 470 mm.

Cơn bão khiến hơn 80 người chết và mất tích, gây thiệt hại khoảng 10.000 tỷ đồng.

Miền Trung mưa lớn, biển động dữ dội

Dự báo khoảng chiều 6/11, bão số 13 Kalmaegi sẽ đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa. Khoảng đêm 6/11 đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Tác động của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội.

Ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,3-0,6m. Từ chiều tối 6/11, khu vực này nguy cơ nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngoài ra, ngày 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 150-300mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên xu thế giảm.

Ngày 7-8/11, Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 50-150mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 200mm/đợt. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ.