Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, Quảng Ngãi - Gia Lai mưa lớn dồn dập

Sáng 6/11, bão số 13 Kalmaegi mạnh cấp 14, tương đương 150–166km/h, giật cấp 17 đang tiến vào miền Trung, Quảng Ngãi - Gia Lai mưa lớn dồn dập.

