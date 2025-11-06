+
++
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, Quảng Ngãi - Gia Lai mưa lớn dồn dập
(VTC News) -
Sáng 6/11, bão số 13 Kalmaegi mạnh cấp 14, tương đương 150–166km/h, giật cấp 17 đang tiến vào miền Trung, Quảng Ngãi - Gia Lai mưa lớn dồn dập.
Trang Anh
Tin mới
11:14 06/11/2025
VTC NEWS TV
Vì sao tên lửa Nga có thể bắn trúng lễ trao huân chương của lữ đoàn Ukraine?
11:12 06/11/2025
Quân sự
Ô tô tải tông loạt xe ở Hà Nội, nhân chứng kể giây phút thoát nạn
11:06 06/11/2025
Tin nóng
Nữ quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?
11:06 06/11/2025
Chân dung
Bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 lượt 4
11:06 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự án trung tâm dữ liệu lớn và AI hàng tỷ USD 'đổ bộ' TP.HCM
11:04 06/11/2025
Đầu Tư
Thử việc lương 5 triệu, mỗi ngày đều phải uống trà sữa 65 nghìn đồng để hòa nhập
11:00 06/11/2025
Ý kiến
Thông điệp của Tổng Bí thư về Văn kiện Đại hội XIV: Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân
11:00 06/11/2025
Chính trị
Bên trong bảo tàng lưu giữ những 'kẻ ký sinh' nguy hiểm nhất với con người
10:56 06/11/2025
Tin tức
Công tố viên Hàn Quốc đột kích nhà cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
10:55 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Tái chế nilon thành túi xách, cô gái 9X tạo việc làm cho người khuyết tật
10:52 06/11/2025
Sống xanh
Starbucks bán bớt cổ phần, rút lui chiến lược khỏi Trung Quốc?
10:52 06/11/2025
Tư liệu
Bão số 13 Kalmaegi mạnh thêm, tiệm cận cấp siêu bão
10:48 06/11/2025
Thời tiết
Vì sao máy bay bay từ Tây sang Đông lại nhanh hơn?
10:40 06/11/2025
Chuyện bốn phương
Phát hiện dầu gội phủ bạc Vinamake là hàng giả, yêu cầu thu hồi toàn quốc
10:28 06/11/2025
Tin tức
Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III
10:20 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Côn Đảo - niềm tự hào xanh của Việt Nam trên bản đồ thế giới
10:19 06/11/2025
Tin tức xanh
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/11 và rạng sáng ngày 8/11
10:13 06/11/2025
Cần biết
Bộ đội, công an dồn toàn lực sơ tán dân đến nơi an toàn trước thềm bão số 13
10:05 06/11/2025
Đời sống
CPI tháng 10 tăng 0,2%, xuất khẩu vẫn là điểm sáng, FDI thực hiện cao nhất 5 năm
09:39 06/11/2025
Thị trường
Tùng Dương: 'Nếu không làm ca sĩ, tôi muốn trở thành nghệ sĩ piano'
09:32 06/11/2025
Ca Nhạc
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn nhiều nội tạng động vật?
09:32 06/11/2025
Tư vấn
Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, Cổ Thiên Lạc được fan vây kín khi tới Việt Nam
09:23 06/11/2025
Sao thế giới
Côn Đảo - biểu tượng mới của du lịch bền vững và tăng trưởng xanh
09:15 06/11/2025
Đầu Tư
Xem trực tiếp Macarthur vs CAHN, giải AFC Champions League Two trên kênh nào?
09:14 06/11/2025
Lịch bóng đá
Bắt giam gã con rể cũ lái ô tô tải tông bố vợ tử vong ở Phú Thọ
09:12 06/11/2025
Bản tin 113
Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'
09:07 06/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bảng giá xe máy Piaggio Liberty mới nhất tháng 11/2025
09:04 06/11/2025
Thị trường
Sunshine Group góp 5 tỷ đồng chung tay 'vì người nghèo' và an sinh xã hội
09:00 06/11/2025
Sống đẹp
Saigon Co.op giảm giá thực phẩm đến 49%, san sẻ cùng người dân vùng bão
09:00 06/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân