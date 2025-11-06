Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, cách Quy Nhơn 120km

(VTC News) -

Video: Chuyên gia khí tượng thông tin về cường độ và thời gian bão số 13 đổ bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 15h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bão số 13 còn duy trì cường độ cấp mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi hoàn lưu phía tây của cơn bão va chạm với đất liền, ma sát có thể khiến cơn bão giảm 1-2 cấp.

Khi đổ bộ vào chiều tối đến đêm nay, cường độ cơn bão dự báo cấp 11-13, giật cấp 15-16, đây là cường độ rất mạnh.

"Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, các khu vực nguy hiểm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có gió rất mạnh kèm với đó là sóng ở ven biển rất cao, mưa rất lớn, bắt đầu từ chiều nay đến sáng mai. Nguy cơ rất lớn lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây", ông Khiêm nói.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 13 Kalmaegi. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Khoảng 19h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, cường độ giảm còn cấp 13, giật cấp 15.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng đêm cùng ngày, bão đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk. Đến 1h ngày 7/11, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km và suy yếu dần, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến. Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Đến 13h ngày 7/11, bão số 13 Kalmaegi trên khu vực phía Đông của Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Từ chiều 6/11, khu vực Nam Đà Nẵng - Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 15–16 (trọng tâm là phía Đông Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk).

Nam Quảng Trị - Bắc Đà Nẵng và phía Bắc Khánh Hòa gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Gió mạnh nhất lúc chiều tối đến đêm 6/11.

Từ chiều tối 6/11, phía Tây Quảng Ngãi - Gia Lai gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.