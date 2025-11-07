Bão số 13 tan, vùng mưa dịch lên Thanh Hoá - Đà Nẵng, 8 tỉnh nguy cơ lũ quét

Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13 Kalmaegi) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.
Lúc 4h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần. Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 13 Kalmaegi.
Mặc dù bão đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng miền Trung vẫn đối mặt với mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mưa sau bão tại các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk không nhiều và sẽ hết hẳn sau 13h ngày 7/11. Thay vào đó, trong hai ngày 7 và 8/11, vùng mưa vừa, mưa to sẽ dịch lên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Ngày 8 và 9/11, mưa và mưa vừa sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.
Theo đó, từ nay đến sáng 7/11, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Từ 7/11 đến hết ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực này xu hướng giảm.
Chiều tối và đêm 7/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.
Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, lũ trên sông Hương (TP Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.
Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3, sau đó xuống dần. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long tiếp tục lên và dao động ở trên mức BĐ2 từ 0,55-0,65m, sau xuống dần.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần, trên sông Hương tại trạm Kim Long ở trên mức BĐ2, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở trên BĐ1.
Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố ở thành phố Huế và Quảng Ngãi.
Mưa sầm sập nhiều giờ, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh, thành này.
|Tỉnh
|Xã, phường
|Quảng Trị
|Đakrông, Tà Rụt, Hướng Phùng, Khe Sanh, La Lay, A Dơi, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Kim Ngân, Lìa, Tân Lập
|TP Huế
|A Lưới 1, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Khe Tre, Long Quảng, phường Phong Điền, Vinh Lộc, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Thái, phường Phú Bài
|TP Đà Nẵng
|Bà Nà, Trà Vân, Nam Trà My, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, A Vương, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nông Sơn, Núi Thành, phường An Khê, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Việt An
|Quảng Ngãi
|Ba Tô, Ba Vinh, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Dinh, Ba Động, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đăk PLô, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Ia Tơi, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Ri, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Thủy, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Vệ Giang, Xốp, Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Đăk Kôi, Đăk Pék, Đăk Rơ Wa, Đăk Rve, Đông Trà Bồng, Ia Đal, Lân Phong, Mô Rai, Nghĩa Giang, phường Đăk Bla, Sơn Tịnh, Trường Giang, Tu Mơ Rông
|Gia Lai
|Ân Hảo, An Hòa, An Nhơn Tây, Bàu Cạn, Bờ Ngoong, Chư A Thai, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đăk Song, Gào, Ia Boòng, Ia Grai, Ia Hiao, Ia Le, Ia O, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Tôr, Ia Tul, Kon Chiêng, Kông Chro, Lơ Pang, phường An Bình, phường Ayun Pa, phường Bồng Sơn, phường Hội Phú, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, Uar, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Al Bá, An Lão, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Ayun, Biển Hồ, Bình An, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Chư Krey, Cửu An, Đak Đoa, Đak Pơ, Hoài Ân, Hội Sơn, Hra, Ia Băng, Ia Chia, Ia Dreh, Ia Hrú, Ia Hrung, Ia Ko, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Lâu, Ia Nan, Ia Pia, Ia Pnôn, Ia Sao, KDang, Kim Sơn, Kông Bơ La, Mang Yang, Ngô Mây, phường An Khê, phường An Nhơn Nam, phường An Phú, phường Diên Hồng, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Pleiku, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây, phường Tam Quan, phường Thống Nhất, Phù Cát, SRó, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma, An Lương, Bình Dương, Bình Khê, Bình Phú, Cát Tiến, Chư Păh, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Đức Cơ, Hòa Hội, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Mơ, Ia Phí, Ia Púch, KBang, Kon Gang, Krong, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tây Sơn, Vĩnh Sơn
|Đắk Lắk
|Cư M’gar, Cư Pơng, Dliê Ya, Đồng Xuân, Ea Bá, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Tul, Ea Wy, Hòa Mỹ, Krông Búk, Krông Năng, Liên Sơn Lắk, phường Sông Cầu, phường Xuân Đài, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Buôn Đôn, Cư Pui, Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dang Kang, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Ly, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Nuôl, Ea Súp, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Ia Lốp, Krông Ana, Krông Bông, M’Drắk, phường Bình Kiến, phường Buôn Hồ, phường Buôn Ma Thuột, phường Cư Bao, phường Đông Hòa, phường Ea Kao, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Thành Nhất, phường Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Phú Xuân, Pơng Drang, Quảng Phú, Tân Tiến, Tuy An Nam, Xuân Phước; Cư M’ta, Cư Prao, Dur KMăl, Ea Bung, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Trang, Ea Wer, Ia RVê, Krông Á, Krông Nô, Krông Pắc, Nam Ka, Vụ Bổn, Yang Mao
|Khánh Hoà
|Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Bắc Ninh Hòa, Diên Điền, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, phường Bắc Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, phường Hòa Thắng, phường Ninh Hòa, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Vạn Hưng, Vạn Ninh
|Lâm Đồng
|Đắk Mil, Đắk Wil, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức Lập, Nam Đà, phường Bắc Gia Nghĩa, Thuận Hạnh, Tuy Đức, Cư Jút, Đắk Sắk, Đắk Song, Đức An, Kiến Đức, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Dong, Nâm Nung, Nhân Cơ, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Nam Gia Nghĩa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Phú, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Tín, Tà Đùng, Thuận An, Trường Xuân