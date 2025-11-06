Đóng

Lốc xoáy xuất hiện giữa mưa bão ở Quảng Ngãi

Lúc 17h45 ngày 6/11, cơn lốc xoáy cao hàng chục mét bất ngờ xuất hiện trong mưa bão ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi.

Minh Vy
