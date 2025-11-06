+
++
Lốc xoáy xuất hiện giữa mưa bão ở Quảng Ngãi
(VTC News) -
Lúc 17h45 ngày 6/11, cơn lốc xoáy cao hàng chục mét bất ngờ xuất hiện trong mưa bão ở xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi.
Minh Vy
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 11/2025
19:04 06/11/2025
Thị trường
Lốc xoáy xuất hiện giữa mưa bão ở Quảng Ngãi
19:01 06/11/2025
Reels
Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/11/2025 tại Thành phố Huế
18:51 06/11/2025
Cần biết
Đắk Lắk vận động 6.654 hộ dân sơ tán khẩn cấp tránh bão số 13 Kalmaegi
18:36 06/11/2025
VTC NEWS TV
Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ: Mâu thuẫn do cha mẹ bị xúc phạm
18:34 06/11/2025
Tin nóng
CEO Nvidia Jensen Huang: Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI
18:29 06/11/2025
Thế giới
Người dân vùng tâm bão Sa Huỳnh: 'Nghe cán bộ báo gió lớn là khăn gói sơ tán'
18:15 06/11/2025
Đời sống
Công an Lào Cai xác định vụ hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'
17:53 06/11/2025
Bản tin 113
Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải liêm chính ở mức biểu tượng
17:50 06/11/2025
Chính trị
Singapore phạt đánh roi những kẻ lừa đảo trực tuyến
17:32 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 lượt 4
17:32 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Dân Quảng Ngãi thuê khách sạn tránh bão, Đà Nẵng cấm người lên Sơn Trà
17:27 06/11/2025
Tin nóng
70 người Việt chạy khỏi ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan
17:25 06/11/2025
Người Việt bốn phương
Danh sách đội tuyển Việt Nam: Xuân Son trở lại, chưa có Đỗ Hoàng Hên
17:23 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
TP.HCM chờ hành lang pháp lý để triển khai cải hoán xe máy xăng sang điện
17:19 06/11/2025
Đời sống
Từ điểm nghỉ dưỡng đến đô thị biển đáng sống - hành trình tái định vị Nha Trang
17:14 06/11/2025
Bất động sản
Việt Nam tiếp tục tăng cường đấu tranh lừa đảo trực tuyến, đảm bảo an ninh mạng
17:08 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Khởi tố vụ án cầu Sông Lô hư hỏng, trơ lõi thép
17:08 06/11/2025
Bản tin 113
Nam sinh từng là 'ngôi sao' trường chuyên sốc khi phải học lại 2 môn từ năm nhất
17:06 06/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Đội hình mạnh nhất U22 Việt Nam đấu Trung Quốc, săn huy chương vàng SEA Games 33
17:05 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Đề xuất người sử dụng ngoại ngữ hiếm phục vụ đối ngoại được hưởng 300% lương
16:58 06/11/2025
Tin nóng
Đặc khu Trường Sa ở Khánh Hoà khi cơn bão số 13 đi qua
16:55 06/11/2025
Đời sống
Chiều tối đến đêm nay, bão số 13 đổ bộ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ rất mạnh
16:55 06/11/2025
Thời tiết
Thời gian bão số 13 Kalmaegi gây mưa to, gió mạnh ở Trung Bộ
16:55 06/11/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp: Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 16, tâm bão trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai
16:52 06/11/2025
Tin nóng
Chỉ huy Nga cảnh báo Kupyansk sẽ thất thủ trong thời gian tới
16:51 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Rùng mình sóng biển gần chục mét ở Gia Lai, Đắk Lắk trước khi bão Kalmaegi đổ bộ
16:46 06/11/2025
Tin nhanh 24h
Vì sao dòng vốn ngoại rút cả tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán?
16:46 06/11/2025
Tài chính
CLB Công an Hà Nội thua đội bóng Australia, mất ngôi đầu bảng
16:45 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Hãng bánh kẹo lâu đời nhất Việt Nam bị bán, cổ phiếu sắp rời sàn chứng khoán
16:41 06/11/2025
Đầu Tư