Hơn 6.000 khối đất đá sạt lở, vùi lấp nhiều đoạn quốc lộ ở Quảng Trị

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết mưa lũ những ngày qua khiến nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 9B, 9C đoạn qua xã Kim Ngân xảy ra sạt lở, hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống đường.

Theo đó, đến sáng 3/11, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 104 điểm ngập khiến 3.695 nhà dân bị ngập lụt và 44 điểm sạt lở.

Hiện nhiều điểm trên các tuyến Quốc lộ 9C, Quốc lộ 12A, tuyến tỉnh lộ ĐT 49C, ĐT 564B, TL599… vẫn còn bị ngập sâu. Trên 96 điểm ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn ở các xã Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Định, Bố Trạch, Phong Nha.

Nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 9B, 9C qua xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở hàng nghìn m3 đất đá. (Ảnh: Ngọc Hải)

Đáng chú ý, tại xã Kim Ngân, đoạn Km 29+100 và Km38+400 trên tuyến Quốc lộ 9C xảy ra sạt lở khoảng 3.100m3 đất đá và đoạn Km77+700 Quốc lộ 9B cũng xảy ra sạt lở taluy dương, với khoảng 3.500m3 đất đá.

Đối với 3.695 nhà dân bị ngập lụt chủ yếu tập trung ở các xã Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, phường Quảng Trị, Nam Gianh, Trung Thuần.

Đặc biệt, mưa lũ những ngày qua cũng khiến toàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện trên 44 điểm sạt lở như, 1 điểm ở xã Kim Ngân, 2 điểm ở xã Tuyên Lâm, 2 điểm ở xã Nam Hải Lăng, 4 điểm ở xã Tà Rụt, 1 điểm ở xã Dân Hóa…

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chủ động theo dõi tình hình thời tiết để khẩn trương tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân.