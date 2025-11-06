+
++
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo đất liền: Sóng cao hơn 3m, gió giật dữ dội
(VTC News) -
Tối 6/11, bão số 13 Kalmaegi đổ bộ nhanh vào đất liền khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, gió giật dữ dội và mưa lớn trên diện rộng.
QUỲNH TRANG
Tin mới
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo đất liền: Sóng cao hơn 3m, gió giật dữ dội
21:52 06/11/2025
VTC NEWS TV
Thủ tướng đề nghị SEMI hợp tác phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực bán dẫn
21:38 06/11/2025
Chính trị
Podcast: Nữ Thủ tướng Nhật Bản - Khi ánh sáng ý chí vượt qua định kiến
21:31 06/11/2025
VTC NEWS TV
Ukraine tuyên bố phá huỷ căn cứ lắp ráp và phóng UAV Shahed Nga tại Donetsk
21:31 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Bị bắt vì lưu trú quá hạn, du khách Trung Quốc 'lộ mặt' lừa đảo quốc tế
21:19 06/11/2025
Bản tin 113
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứu
21:06 06/11/2025
Tin nóng
Tác giả 'Phở anh Hai' từng bị 5 công ty game từ chối
20:56 06/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nhà mạng dồn toàn lực đảm bảo an ninh thông tin ứng phó với bão số 13 Kalmaegi
20:38 06/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Triều cường đạt đỉnh, khu nhà giàu TP.HCM lại ngập trong nước
20:36 06/11/2025
Đời sống
Đắk Lắk: Cứu cặp vợ chồng già và bé 2 tuổi kẹt trong ngôi nhà bị bão giật sập
20:31 06/11/2025
Tin nóng
Sóng to gió lớn, tạm dừng tìm kiếm 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn
20:25 06/11/2025
Tin nóng
Hồng Kim Bảo nhớ vị phở, Cổ Thiên Lạc mê bánh mì Việt Nam
20:01 06/11/2025
Sao Việt
Cuồng phong bão số 13 Kalmaegi hất văng người đàn ông vào tường
20:00 06/11/2025
Reels
3 kíp bác sỹ phẫu thuật suốt 12 tiếng, cứu người bị chém đứt lìa 2 bàn tay
19:42 06/11/2025
Tin tức
Xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam sẽ đạt 100 tỷ USD nếu thêm sản phẩm chăn nuôi
19:41 06/11/2025
Đầu Tư
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo, hé lộ thời điểm nguy hiểm nhất
19:11 06/11/2025
Thời tiết
Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 11/2025
19:04 06/11/2025
Thị trường
Lốc xoáy xuất hiện giữa mưa bão ở Quảng Ngãi
19:01 06/11/2025
Reels
Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/11/2025 tại Thành phố Huế
18:51 06/11/2025
Cần biết
Đắk Lắk vận động 6.654 hộ dân sơ tán khẩn cấp tránh bão số 13 Kalmaegi
18:36 06/11/2025
VTC NEWS TV
Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ: Mâu thuẫn do cha mẹ bị xúc phạm
18:34 06/11/2025
Tin nóng
CEO Nvidia Jensen Huang: Trung Quốc sẽ thắng Mỹ trong cuộc đua AI
18:29 06/11/2025
Thế giới
Người dân vùng tâm bão Sa Huỳnh: 'Nghe cán bộ báo gió lớn là khăn gói sơ tán'
18:15 06/11/2025
Đời sống
Công an Lào Cai xác định vụ hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'
17:53 06/11/2025
Bản tin 113
Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải liêm chính ở mức biểu tượng
17:50 06/11/2025
Chính trị
Singapore phạt đánh roi những kẻ lừa đảo trực tuyến
17:32 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Bảng xếp hạng giải AFC Champions League Two 2025-2026 lượt 4
17:32 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Dân Quảng Ngãi thuê khách sạn tránh bão, Đà Nẵng cấm người lên Sơn Trà
17:27 06/11/2025
Tin nóng
70 người Việt chạy khỏi ổ lừa đảo Myanmar sang Thái Lan
17:25 06/11/2025
Người Việt bốn phương
Danh sách đội tuyển Việt Nam: Xuân Son trở lại, chưa có Đỗ Hoàng Hên
17:23 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam