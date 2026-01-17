Lionel Messi gây chú ý khi lái Mercedes-Maybach 6,5 tỷ đồng tại Mỹ

(VTC News) -

Huyền thoại bóng đá Lionel Messi đang dần thích nghi với cuộc sống tại Mỹ một cách hào nhoáng. Mới đây, anh được bắt gặp dạo quanh Miami trên chiếc Mercedes-Maybach trị giá 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ), khiến nhiều người chứng kiến phải trầm trồ.

Chiếc Mercedes-Maybach trị giá 250.000 USD của Messi. (Ảnh: Supercar Blondie)

Sau nhiều năm gắn bó với Barcelona, nơi anh được coi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Messi đã chuyển đến Mỹ để tận hưởng những năm tháng cuối sự nghiệp tại giải MLS. Sự xuất hiện của một số đồng đội cũ tại Inter Miami dường như đã giúp "GOAT" (Greatest Of All Time - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Florida.

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, Messi được nhìn thấy ngồi sau tay lái chiếc Mercedes-Maybach S680, dừng xe giữa dòng giao thông để ký tặng áo cho người hâm mộ. Mặc dù không phải là vận động viên nổi tiếng hào nhoáng nhất thế giới, Messi vẫn thể hiện gu thẩm mỹ ưa thích sự xa hoa.

Sau khi gia nhập Inter Miami, danh thủ người Argentina chi tiền mua một căn nhà khổng lồ cho gia đình và hiện đang nâng cấp bộ sưu tập xe hơi của mình. Chiếc Mercedes-Maybach S680 được thiết kế riêng với gam màu đơn sắc sang trọng, trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.0L, sản sinh công suất 621 mã lực, khiến ngay cả những đối thủ tầm trung cũng phải ghen tị.

Một bình luận trên mạng xã hội cho rằng: "Việc nhìn thấy huyền thoại bóng đá ngồi trong chiếc Maybach V12 quả là điều hợp lý". Tuy nhiên, Mercedes không phải là lựa chọn thường ngày của anh. Trước khi mua biệt thự ở Florida, Messi đã sống trong căn hộ áp mái của tòa tháp Porsche Design, nơi có thang máy đưa những chiếc siêu xe của anh thẳng đến phòng.

Trong bộ sưu tập xe của mình, có lẽ chỉ có chiếc Mercedes là anh giữ lại ở Mỹ, trong khi ở Tây Ban Nha, hàng loạt xe thể thao triệu USD đang chờ anh trở về. Chiếc xe đỉnh cao nhất trong bộ sưu tập là Ferrari 335 S Spider Scaglietti trị giá 36 triệu USD (khoảng 945,8 tỷ đồng), mà anh đã phải trả giá cao hơn Cristiano Ronaldo để sở hữu. Các mẫu xe khác bao gồm một trong ba chiếc Pagani Zonda Tricolore và một chiếc Maserati GranTurismo MC Stradale, cho thấy đẳng cấp riêng của Messi.

Chiếc Ferrari 335 S Spider Scaglietti trị giá 36 triệu USD của Lionel Messi. (Ảnh: Supercar Blondie)

Khi thời gian thi đấu của anh sắp kết thúc, nhiều người tự hỏi tại sao không để huyền thoại này được nghỉ ngơi trong một chiếc xe thoải mái hơn?