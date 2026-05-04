Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh Hoà

Ngày 4/5, Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế ngồi trên xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C (đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh).

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực trên thì phát hiện xe ô tô 79A-503.xx dừng bên lề đường. Khi người dân đến gần kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi ngửa tại vị trí ghế lái nên trình báo lực lượng chức năng.

Chiếc xe hơi của nạn nhân (ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (28 tuổi trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan đã có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Sau khi khám nghiệm xong, lực lượng có thẩm quyền đã bàn giao thi thể người chết cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nay một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân tử vong do đột quỵ, tuy nhiên đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, vào tháng 4/2026, tại TP.HCM cũng phát hiện nam tài xế gục chết trong ô tô.

Theo đó, ngày 19/4, nam tài xế, 49 tuổi, lái ô tô taxi biển TP.HCM chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến số 240 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình (đối diện Trung tâm thương mại Gigamall), tài xế dừng xe lại gọi điện cho người thân, sau đó thì mất kết nối hoàn toàn.

Đến 11h, người dân thấy điều bất thường từ ô tô đang đậu. Khi đến gần, họ phát hiện tài xế đã gục trong ô tô nên gọi điện báo lực lượng chức năng.