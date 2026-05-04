Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4; những điểm mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 5 và thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tinh thần của Quy chế là bám sát, tuân thủ các quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng của Nhà nước đối với Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ Nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm", Thủ tướng nêu rõ.

Về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ, phân tích sâu hơn về diễn biến tình hình, đặc biệt những vấn đề liên quan đến lạm phát, xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng trong các ngành, các lĩnh vực gắn với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, Thủ tướng nhận định còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, diễn biến tình hình và khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội giao.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung rà soát việc triển khai các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng yêu cầu có giải pháp quyết quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; trong đó lưu ý các nhiệm vụ cấp bách như bảo đảm nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ổn định các khu dân cư trước thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, cần đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.