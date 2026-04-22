Thủ tướng: Triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên toàn quốc

Ngày 22/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Trung ương và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Chỉ rõ các định hướng quan trọng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải ưu tiên nguồn lực, tăng tỷ trọng chi phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ lõi trong tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điều này nhằm thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 57 là bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực này.

Thủ tướng lưu ý đổi mới tư duy quản lý, chuyển trọng tâm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả đầu ra; tháo gỡ dứt điểm rào cản gắn với việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát, trọng tâm vào cơ chế quản lý, tài chính, đầu tư và tăng tính tự chủ cho đơn vị sự nghiệp KHCN.

"Làm chủ công nghệ lõi, ưu tiên tiếp thu, chuyển giao và làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ số; quản lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh, hiệu quả", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt trên 40%; tăng trưởng bình quân doanh số thương mại điện tử đạt 23-25%. Bảo đảm thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình.

Về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng 4, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát và hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành lựa chọn ngay một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược trọng tâm gắn với bài toán lớn quốc gia để triển khai ngay với lộ trình cụ thể và kết quả đo lường được.

Thành lập Tổ công tác điều phối liên ngành, thiết lập cơ chế chỉ đạo và điều phối thống nhất để tổ chức triển khai các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, nhất là điều phối giữa các doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở nghiên cứu, tránh lãng phí nguồn lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện, trình ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chí, trình tự, thủ tục, nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, chuyển từ cơ chế cấp phát sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo kết quả đầu ra; thiết lập cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát (sandbox) trong nghiên cứu.

Trong quý 2, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan trong xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện tái cấu trúc 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; ban hành cơ chế đột phá cho Sàn giao dịch khoa học, công nghệ; lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp một vài sáng kiến đột phá để tạo niềm tin lan tỏa cho xã hội; ban hành tiêu chí công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (hoàn thành trong tháng 5).

"Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia; xây dựng và triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia (hoàn thành trong tháng 6)", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng kinh phí cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 được Quốc hội phê chuẩn là 65.020 tỷ đồng (30.720 tỷ đồng chi thường xuyên và 34.300 tỷ đồng chi đầu tư phát triển). Đến nay đã phân bổ được 92,27% chi thường xuyên, 68,58% chi đầu tư; còn lại đang tiếp tục rà soát để phân bổ.