Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu đạt mức cao kỷ lục

(VTC News) -

Theo Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi gần 119 tỷ USD các kho vũ khí của họ vào năm ngoái, tăng 19% so với năm 2024. "Một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới đang đến gần", báo cáo của ICAN cảnh báo.

Trong đó, Mỹ là nước chi mạnh tay nhất với 69,2 tỷ USD trong năm qua, tiếp theo là Trung Quốc với 13,5 tỷ USD và Anh 12,6 tỷ USD. Ngoài ra, tất cả quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bao gồm Anh, Pháp, Ấn Độ, Israel, Triều Tiên và Pakistan đều đang tăng cường đầu tư vào kho vũ khí của mình.

Nguy cơ hạt nhân ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. (Ảnh: Reuters)

ICAN và nghiên cứu riêng biệt của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 8/6 cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ hạt nhân ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng mạnh chi tiêu cho vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh các quốc gia đang gấp rút hiện đại hóa kho vũ khí và triển khai nhiều hơn nữa nguồn dự trữ.

Bà Susi Snyder, Giám đốc các chương trình của ICAN và là đồng tác giả của báo cáo mới nhất cho biết việc leo thang này kết hợp cùng với những lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, là điều hết sức đáng báo động

"Thành thật mà nói, tôi rất sợ hãi", bà Snyder nhấn mạnh.

Báo cáo của SIPRI cũng cho thấy tổng số đầu đạn hạt nhân ước tính giảm trong nhiều thập kỷ, xuống còn 12.187 vào đầu năm nay, nhưng cảnh báo số lượng vũ khí có thể sử dụng tăng lên, đạt 9.745. "Mặc dù chúng ta có ít vũ khí hạt nhân hơn, nhưng mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân đang gia tăng", Giám đốc SIPRI Karim Haggag.

Ông Haggag chỉ ra những dấu hiệu đáng lo ngại, bao gồm sự đổ vỡ trong việc kiểm soát vũ khí chiến lược và sự cạnh tranh giữa các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cùng với đó, SIPRI dự đoán tổng lượng vũ khí hạt nhân dự trữ có khả năng tăng trở lại trong những năm tới "khi tốc độ tháo dỡ đang chậm lại, trong khi việc triển khai vũ khí hạt nhân mới đang tăng tốc".

Mỹ và Nga cùng nhau nắm giữ khoảng 83% kho vũ khí hạt nhân của thế giới, mỗi nước sở hữu hơn 5.000 đầu đạn. Theo SIPRI, Trung Quốc cũng đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn nhiều quốc, ước tính nước này có khoảng 620 đầu đạn.

"Sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt đồng nghĩa với việc Trung Quốc có động lực rất lớn để tăng cường sự phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân", ông Haggag cho hay.