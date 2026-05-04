Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe buýt

Ngày 4/5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Qua kiểm tra, lái xe buýt không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe buýt không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

Khoảng 6h45 cùng ngày, ô tô buýt tuyến số 48, BKS 29E-208.xx do anh N.A.T (SN 1985, trú tại Hà Nội) cầm lái, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ cầu chui đi cầu Chương Dương.

Người dân nâng xe buýt cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Khi đến khu vực ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, xe buýt va chạm với xe máy BKS 29AD-293.xx do chị Đ.T.H.G (SN 1991, trú tại Hà Nội) cầm lái, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp với Công an phường Bồ Đề khẩn trương cử cán bộ tới hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, chị G. bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân nâng phương tiện, kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Nữ nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Qua thăm khám ban đầu, người bệnh được xác định gãy xương đòn trái, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chỉ định theo dõi chấn thương bàng quang, niệu đạo, chấn thương sọ não, hàm mặt.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.