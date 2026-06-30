Diện mạo Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sau khi TP.HCM đầu tư gần 30.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, là một trong những công trình trọng điểm, dự kiến được UBND TP.HCM khởi công ngày 1/7, nhân dịp 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, là công trình hạ tầng công cộng quy mô lớn, dự kiến sử dụng khoảng 73,3 ha diện tích đất và mặt nước. (Nguồn ảnh: Nhà đầu tư)

Công viên công cộng ven sông Sài Gòn sẽ được quy hoạch thành không gian cây xanh đa chức năng với các tiện ích công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, cảng hành khách... (Nguồn ảnh: NĐT)

Theo quyết định chủ trương đầu tư của HĐND TP.HCM, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỷ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BT.

Thời gian thực hiện từ năm 2026 và hoàn thành khoảng giữa năm 2029.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, dự kiến sử dụng khoảng 73,3 ha diện tích đất và mặt nước, là công trình hạ tầng công cộng quy mô lớn, bao gồm các hạng mục công viên, quảng trường, cầu đi bộ, không gian văn hóa, bảo tồn di sản, cây xanh và hạ tầng giao thông phục vụ cộng đồng.

Trụ sở Cảng Sài Gòn, một phần nhà kho sẽ được cải tạo thành tổ hợp công cộng, văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, phòng họp báo, tổ chức sự kiện, thư viện... (Nguồn ảnh: NĐT)

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng.

Theo thiết kế, khu vực bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng.

Tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn dự kiến cải tạo thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, phòng họp báo, tổ chức sự kiện, thư viện.

Song song đó, khu vực này cũng được đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche, chứng tích lịch sử quan trọng gắn với sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Tàu phục dựng có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông.

Theo UBND TP.HCM, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, TPHCM có chủ trương thu hút đầu tư công trình với phần lớn là không gian xanh công cộng, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của người dân. (Nguồn ảnh: NĐT)

Việc nghiên cứu phục dựng tàu, gắn với không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng, có ý nghĩa quan trọng về giáo dục truyền thống, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và góp phần phát triển du lịch của khu vực.

Dự án cũng xây dựng không gian cây xanh cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ, nhà đón khách tàu du lịch, hầm để xe; cũng như cải tạo nhà thép, kho hiện hữu... hình thành trục công viên ven sông liên tục từ Ba Son - Bến Bạch Đằng - Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Song song đó là mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 8-10 làn xe; xây mới cầu Tân Thuận 1 với quy mô 6 làn xe và mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe và mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát. Đây là các tuyến huyết mạch nối liền khu vực trung tâm Thành phố với phía Nam.

Ngày 29/4, giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai với khu trọng điểm rộng khoảng 9 ha tại Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông cùng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành dịp 2/9 tới. (Nguồn ảnh: NĐT)

Phối cảnh Quảng trường Độc lập - được thiết kế theo hình ngôi sao, tái hiện lại đại thắng mùa Xuân năm 1975. Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội được thiết kế theo ý tưởng dòng chảy lịch sử, chia thành 9 chương, tương ứng 9 giai đoạn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ quê hương Làng Sen (Nghệ An), hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến ngày trở về lãnh đạo cách mạng. (Nguồn ảnh: NĐT)

Dự án đặt mục tiêu đồng bộ hạ tầng giao thông bờ Tây sông Sài Gòn với nhiều hạng mục hạ tầng ngầm. Theo thiết kế, có một hầm đi bộ được xây dựng từ đường dẫn cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh.

Đặc biệt, tại khu vực Bến Bạch Đằng, sẽ có không gian ngầm tại đường Tôn Đức Thắng để đầu tư bãi đậu xe và dành cho trung tâm thương mại.

Một cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng cũng sẽ được đầu tư.

Dự án gồm 5 dự án thành phần, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng (Ảnh: AI)

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 có vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng với diện tích 11ha.

Dự án thành phần 2 khoảng 4.613 tỷ đồng, chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội, với diện tích 16.3ha.

Dự án thành phần 3 nâng cấp hạ tầng giao thông, với tổng vốn gần 5.600 tỷ đồng, trên diện tích 32ha.

Dự án thành phần 4 là đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, trên diện tích 15,4ha.

Dự án thành phần 5 có chi phí lớn nhất, hơn 11.100 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Theo phương án thanh toán, nhà đầu tư sẽ được thanh toàn hợp đồng BT với quỹ đất tương đương hơn 19.000 tỷ đồng; ngân sách Thành phố thanh toán 10.200 tỷ đồng.

Dự án đặt mục tiêu quan trọng là xây dựng đồng bộ và kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc, không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, tăng mảng xanh, không gian công cộng cho đô thị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ngày 29/4, giai đoạn 1 của dự án đã được khởi công. Ở giai đoạn 1, các phần việc được thực hiện bao gồm cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM; cải tạo công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Giai đoạn này dự kiến triển khai trong 120 ngày, kịp khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9 tới đây.